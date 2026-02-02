Ηταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό -  Οι εξωφρενικές αυθαιρεσίες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» που στοίχισαν τη ζωή σε 5 εργάτριες - Real.gr

Δεν είχαν δηλωθεί το υπόγειο του κτιρίου, το υπόγειο δίκτυο μεταφοράς του καυσίμου και οι δεξαμενές προπανίου.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ, Α. ΜΑΥΡΟΥΛΗ, Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ως «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» χαρακτηρίζουν οι Αρχές τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες της νυχτερινής βάρδιας. Η εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΔΑΕΕ), έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσε η διαρροή προπανίου, να καταγραφεί κάτω από ποιες συνθήκες η επιχείρηση έλαβε άδεια λειτουργίας, αλλά και να διαπιστωθεί τι έδειξαν οι έλεγχοι που είχαν γίνει κατά το παρελθόν.

Η έρευνα των ειδικών του Πυροσβεστικού Σώματος είχε ως αφετηρία τις δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες έχουν μείνει άθικτες από την έκρηξη, καθώς είναι εγκατεστημένες στην πίσω πλευρά της βιομηχανικής μονάδας, σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης. Η αφετηρία των σωληνώσεων είναι υπέργεια, ενώ στη συνέχεια θάβονται στο έδαφος σε βάθος περίπου ενός μέτρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η ιδιοκτησία του εργοστασίου από το 2007 μέχρι και το 2025 είχε καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες συνολικά τέσσερις μελέτες επέκτασης και λειτουργίας μονάδων. Από αυτές, μόνο στη μία -συγκεκριμένα σε αυτή του 2019- γίνεται απλά λόγος για την ύπαρξη των δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, ενώ δεν περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης του δικτύου σωληνώσεων.

Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2025 η ιδιοκτησία του εργοστασίου κατέθεσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας και εν γένει ασφάλειας στους χώρους εργασίας και παραγωγής του εργοστασίου. Στο σχέδιο δεν υπήρχε ουδεμία αναφορά στο επίμαχο υπόγειο, στις υπέργειες δεξαμενές προπανίου, αλλά ούτε στις υπόγειες σωληνώσεις. Σημειώνεται πως αυτό το σχέδιο πυρασφάλειας έχει μείνει στα συρτάρια, καθώς, σχεδόν έναν χρόνο μετά την κατάθεσή του, ακόμα δεν υπάρχει γνωμοδότηση! Ειδικά σε ό,τι αφορά τις υπόγειες σωληνώσεις και τις μεθόδους μεταφοράς και τροφοδοσίας της αλυσίδας παραγωγής με προπάνιο, η νομοθεσία είναι σαφέστατη. Οι σωληνώσεις, εξαιτίας μεγάλης επικινδυνότητας του αερίου, πρέπει να κατασκευάζονται με ειδικές προδιαγραφές πάνω από το έδαφος, ενώ, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, ορίζεται από τη νομοθεσία η «βύθισή» τους στο έδαφος σε βάθος 80 εκατοστών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αυλάκι που θα κατασκευαστεί για το δίκτυο να είναι ανοιχτό και οι σωλήνες να είναι βαμμένοι με κίτρινο χρώμα.

Αυτές οι προϋποθέσεις ορίζονται ώστε οι σωληνώσεις να είναι ορατές και εύκολα προσβάσιμες, προκειμένου ανά πάσα στιγμή οι αρμόδιοι να μπορούν να ελέγξουν τη λειτουργία τους, κυρίως αν υπάρχει διαρροή. Στην περίπτωση του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, οι σωληνώσεις ήταν υπόγειες, χωρίς κανείς πλέον να είναι σε θέση να γνωρίζει αν έστω και έτσι είχαν τηρηθεί τα μέτρα ασφαλείας.

Το πρώτο πόρισμα

Σύμφωνα με το πρώτο πόρισμα της ΔΑΕΕ, η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από πολύμηνη διαρροή προπανίου στο υπόγειο δίκτυο μεταφοράς του επικίνδυνου αερίου. «Η διαρροή ήταν πολύμηνη, με αποτέλεσμα το αέριο να διεισδύσει σε βάθος 25 μέτρων, στο υπόγειο εγκατάστασης της υδραντλίας…», σημειώνεται στο πόρισμα.

Ο συγκεκριμένος υπόγειος χώρος, όπως διαπιστώθηκε, ουδέποτε δηλώθηκε. Ούτε στα έγγραφα για την επέκταση της βιομηχανίας, που είχαν κατατεθεί πριν από τρία χρόνια στην αρμόδια πολεοδομία, ούτε στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος τον Φεβρουάριο του 2025.

Επίσης, το υπόγειο-«φάντασμα» δεν διέθετε αισθητήρες ανίχνευσης αερίων, σύστημα πυρασφάλειας, σύστημα εξαερισμού, ούτε καν παράθυρο για την ανανέωση του αέρα. Οι ελλείψεις αυτές το μετέτρεψαν σε μια «βραδυφλεγή βόμβα», που συσσώρευε επί μήνες προπάνιο, εξαιτίας ρηγμάτων που υπήρχαν στον υπόγειο σωλήνα. «Το γεγονός αυτό μετέτρεψε το υπόγειο σε μια εν δυνάμει υπερ-βόμβα που απλά χρειάστηκε έναν μικρό σπινθήρα από την αντλία πίεσης νερού ώστε να τινάξει στον αέρα την πιο σύγχρονη εγκατάσταση του εργοστασίου και να κόψει με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο το νήμα ζωής των πέντε εργατριών που δούλευαν ακριβώς πάνω από το υπόγειο, στις ταινίες παραγωγής δίπλα στους φούρνους…», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα.

Ο σωλήνας που είχε διαρραγεί και έχανε προπάνιο ήταν στην εξωτερική πλευρά του υπογείου. Λόγω κλίσης του εδάφους, το προπάνιο διείσδυε στο υπόγειο. Πώς προκλήθηκε, όμως, η διάβρωση του σωλήνα; Μια εξήγηση που δίνεται από ειδικούς αφορά έναν συνδυασμό πράξεων και φαινομένων. Αρχικά, η κακοκαιρία «Daniel» το 2023 στάθηκε η αφορμή ένα μεγάλο μέρος του προαυλίου του εργοστασίου να βυθιστεί για ημέρες στα νερά της πλημμύρας. Το σημείο που ήταν θαμμένοι οι σωλήνες προπανίου είχε πλημμυρίσει, γεγονός που πιθανότατα διάβρωσε το έδαφος.

Εν συνεχεία, το σημείο όπου περνούσαν υπόγεια οι σωληνώσεις ασφαλτοστρώθηκε. Η κίνηση φορτηγών που μετέφεραν τα προϊόντα στα σημεία διανομής ήταν συνεχείς από το συγκεκριμένο σημείο, προκαλώντας πιέσεις που πιθανότατα προκάλεσαν το ρήγμα στις σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου.

O πρόεδρος των αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, εξηγεί στην «R» τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν οι συνάδελφοί του προκειμένου να καταλήξουν σε ένα σαφές πόρισμα: «Τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ, με επαγγελματισμό και τεχνογνωσία, ξεκίνησαν την έρευνά τους από την άθικτη μονάδα διοχέτευσης προπανίου. Σκάβοντας και ακολουθώντας τις σωληνώσεις που οδηγούσαν στην εγκατάσταση, φαίνεται να κατάφεραν, με χρήση υγρού αζώτου, να εντοπίσουν σημεία στη διαδρομή τους όπου υπήρχε διάτρηση που ενδεχομένως προκάλεσε την έκρηξη. Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά επιχειρήσεις που κάνουν χρήση υγραερίου είναι ξεκάθαρο, αναλυτικό και αυστηρό και επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούνται».

Τέσσερις έλεγχοι

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, οι επιθεωρητές εργασίας μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποίησαν τέσσερις ελέγχους στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στο πλαίσιο της εποπτείας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Οπως ανέφερε η υπουργός, «κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής, είναι τραγωδία», διευκρινίζοντας ότι η Αρχή ελέγχει καταγγελίες και διενεργεί και αυτεπάγγελτους ελέγχους, ενώ τα ζητήματα πυροπροστασίας είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούσαν κυρίως ζητήματα διαχείρισης των διαλειμμάτων, καταγραφής του χρόνου εργασίας, καθώς και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Σε έναν από τους ελέγχους συμμετείχε και το εργατικό κέντρο της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας σε συνθήκες καύσωνα, με έμφαση στη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Παράλληλα, τον περασμένο Νοέμβριο καταγράφηκε εργατικό ατύχημα, όταν εργαζόμενη τραυματίστηκε στο χέρι από μηχάνημα στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έλειπε συγκεκριμένο εξάρτημα ασφαλείας.

Ο έλεγχος της ανεξάρτητης Αρχής γι’ αυτό το περιστατικό δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, προκειμένου να συνταχθεί το προβλεπόμενο δελτίο. Σημειώνεται ότι το συμβάν γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία, ως όφειλε, σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων του 2024 στην επιχείρηση είχε επιβληθεί πρόστιμο για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας ή για μη πλήρη τήρηση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας.

Ζητούν δικαίωση

Την ίδια στιγμή, συγκλονισμένες παραμένουν οι οικογένειες των πέντε εργατριών που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Μέσα σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς και φίλοι οδήγησαν τις σορούς της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μητέρας δύο παιδιών, της Ελενας Κατσαρού, μητέρα ενός παιδιού, της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μητέρας τριών παιδιών, της Αναστασίας Νάσιου, μητέρας τριών παιδιών, και της Αγάπης Μπουνόβα στην τελευταία τους κατοικία.

«Δεν μπορώ καν να μιλήσω, δεν έχουμε άλλα δάκρυα… Εχασα το παιδί μου άδικα. Υπάρχει δικαιοσύνη. Πιστεύω σε αυτήν», είπε στην «R» o πατέρας της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, ξεσπώντας σε κλάματα. Συντετριμμένη, η αδελφή της προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της: «Είμαστε συγκλονισμένοι και βυθισμένοι στο πένθος. Ακόμη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα… Εφυγαν άδικα».

Ο θείος ενός ακόμη θύματος, της 45χρονης Ελενας Κατσαρού, ζητά δικαίωση. «Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω λόγια, Είμαστε σε σοκ. Θέλω να τιμωρηθούν όσοι φταίνε γι’ αυτή την τραγωδία», είπε. Η Ελενα, όπως και οι άλλες τέσσερις γυναίκες, δούλευε νυχτερινό ωράριο προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται με τα παιδιά της.

Η 65χρονη Αγάπη Μπουνόβα, εκτός από μητέρα ήταν και γιαγιά. Περίμενε να βγει στη σύνταξη για να μπορέσει να χαρεί το εγγονάκι της που είχε πάρει το όνομά της. Κανείς από τους δικούς της ανθρώπους δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που τους βρήκε.

Βαρύ το πένθος και για την οικογένεια της 56χρονης Αναστασίας Νάσιου, η οποία είχε έρθει μόλις πριν από έξι μήνες στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου ζούσε από το 1988. Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιο για να συμπληρώσει ένσημα και να βγει στη σύνταξη.

Θρήνος και για τη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Ο γιος της, Αγγελος, με δηλώσεις του, συγκλόνισε το πανελλήνιο. «Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Κάποιοι μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε. Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος, που αποδείχθηκε ότι ήταν τριτοκοσμικό», δήλωσε.

Θα διευρυνθούν οι κατηγορίες

Την περασμένη Τρίτη το βράδυ, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή. Την Τετάρτη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Νομικές πηγές αναφέρουν ότι στην υπόθεση υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι η διεύρυνση του κατηγορητηρίου που θα αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι της μονάδας, ειδικά εφόσον επιβεβαιωθούν δικαστικά οι εξωφρενικές αυθαιρεσίες που εντοπίζονται στο εργοστάσιο. Το δεύτερο αφορά την αύξηση του αριθμού των κατηγορουμένων, καθώς αναμένεται να συμπεριληφθούν εργολάβοι των εργασιών που έγιναν στο εργοστάσιο αλλά δεν δηλώθηκαν ποτέ, αλλά ακόμα και αξιωματούχοι υπηρεσιών που ενέκριναν τη λειτουργία του.

Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης: Από την αυτοκρατορία των μπισκότων στις διώξεις για ανθρωποκτονία

«Είναι να απορείς γιατί δεν ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά να διερευνήσει την αιτία της οσμής, για την οποία παραπονούνταν οι εργαζόμενοι», λένε όσοι γνωρίζουν καλά τον επιχειρηματία, ο οποίος θα λογοδοτήσει για τον θάνατο των πέντε εργατριών

Mε διείσδυση σε περισσότερες από 30 χώρες και διεθνή αναγνωρισιμότητα, εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά, διαρκείς επενδύσεις, κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες και πολλαπλές βραβεύσεις στο ενεργητικό της, η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» ξεχώρισε ως το απόλυτο success story του ελληνικού επιχειρείν, μέχρις ότου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και έθεσε τον ιδιοκτήτη της απέναντι στη Δικαιοσύνη, να γράψει το πιο μελανό κεφάλαιο στην ιστορία της.

Κεντρική φιγούρα ο 52χρονος Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ιδιοκτήτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Βιολάντα», ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής πορείας του διατηρεί χαμηλούς τόνους. H σύλληψή του, όμως, με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, έκρηξης, εμπρησμού από αμέλεια και σωματικών βλαβών, λόγω παραλείψεων στα μέτρα ασφαλείας, τον τοποθέτησαν στο επίκεντρο των ευθυνών. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και δύο ακόμη στελεχών της «Βιολάντα», ως υπαιτίων για το εργατικό δυστύχημα, απαντά ότι «πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης κατά τον νόμο διαδικασίας και η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Επιδοτούμενες επενδύσεις

Τραγική ειρωνεία είναι ότι στα εργοστάσια που διατηρεί η «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και στη Λάρισα, αλλά και στα κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τα χρόνια υλοποιούνταν σημαντικές επενδύσεις, ενώ και την τρέχουσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα ακόμη επενδυτικό σχέδιο για εκσυγχρονισμό και επέκταση των γραμμών παραγωγής.

Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, προϋπολογισμού περίπου 2 εκατ. ευρώ, αφορούσε το μοιραίο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Καρδίτσας. Το σχέδιο είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, υλοποιούταν παράλληλα με τη λειτουργία του εργοστασίου και αφορούσε την επέκταση της παραγωγικής μονάδας σε βουτήματα και κουλουράκια. Αρχικά, το σχέδιο είχε εγκριθεί το 2020, ωστόσο τα επόμενα δύο έτη ακολούθησαν τροποποιήσεις, χωρίς όμως να γίνουν ανάλογες τροποποιήσεις ως προς τον χαρακτήρα της επένδυσης .

Με νεότερη απόφαση, δύο μήνες πριν από την έλευση του 2026, δόθηκε παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου για τον Αύγουστο του 2027, ενώ στις 21 Ιανουαρίου, μόλις πέντε ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε μία ακόμα τροποποιητική απόφαση για το επενδυτικό σχέδιο που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, προσδιορίζοντας ότι το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 1,996 εκατ. ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 45%.

Αν και ο νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν αναιρείται το δικαίωμα της εταιρείας για αξιοποίηση της οικονομικής ενίσχυσης μέσω του αναπτυξιακού νόμου, ωστόσο είναι πολύ νωρίς ακόμα για να αξιολογηθούν οι ισορροπίες και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά το εργατικό δυστύχημα.

Μόλις λίγους μήνες πριν, η «Βιολάντα» είχε διακριθεί ως Greek Business Champion στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», για την επενδυτική δραστηριότητα και την αποτελεσματικότητά της ως προς την πορεία των οικονομικών μεγεθών. Με ανάλογες βραβεύσεις, τόσο για τις οικονομικές της επιδόσεις και τη συνεισφορά της στην οικονομική ζωή της χώρας, όσο και σε ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον, η εταιρεία είχε διακριθεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Πράσινη πρωτιά

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι η διοίκηση της «Βιολάντα», η οποία αντιμετωπίζει σήμερα κατηγορίες για έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο εργοστάσιο των Τρικάλων, που στήριζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της, έδινε έμφαση στον σύγχρονο εξοπλισμό, προτάσσοντας παράλληλα και τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, έχει διακριθεί για παγκόσμια περιβαλλοντική καινοτομία καθώς δημιούργησε στη Λάρισα το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδες. Ειδικότερα, έπειτα από πολυετή σχεδιασμό, μέσω της συνδυαστικής τεχνολογίας ««Βιολάντα» Stream Free», η εταιρεία κατάφερε να καταργήσει τις παραδοσιακές καμινάδες ρύπων, μέσω ειδικών εναλλακτών νερού γεωθερμίας.

Λόγω της παγκόσμιας ελληνικής πρωτιάς στον βιομηχανικό σχεδιασμό, η προστιθέμενη αξία της πράσινης αυτής επένδυσης αναδείχθηκε σε διεθνές επίπεδο, καθώς άνοιξε τον δρόμο για να επαναπροσδιορίσουν την τεχνολογία τους πολλά ακόμη εργοστάσια ανά τον κόσμο με αντίστοιχα προϊόντα. Η πατέντα με την καμινάδα δεν είναι η μοναδική που συνδέεται με την εταιρεία «Βιολάντα» και τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος κατέχει 11 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εκτός από τις σπουδές του στην Οικονομία και στη Διοίκηση, ο Κ. Τζιωρτζιώτης διαθέτει ακόμη εξειδίκευση και τεχνικό υπόβαθρο στον προγραμματισμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Από νεαρή ακόμα ηλικία, τον ενδιέφεραν ο ψηφιακός κόσμος, οι υπολογιστές, ο προγραμματισμός και τα συστήματα πληροφόρησης.

Ο Κ. Τζιωρτζιώτης ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό νέων μηχανών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, κατοχυρώνοντας στη συνέχεια τις πατέντες του με διπλώματα ευρεσιτεχνίας από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Γι’ αυτή τη δραστηριότητά του, ο στενός του κύκλος συχνά τον αποκαλεί και «εφευρέτη». Μεταξύ άλλων, σχεδίασε τη μηχανή που παράγει το δημοφιλές γεμιστό μπισκότο της Vita Free, της εταιρείας του ομίλου που εξειδικεύεται σε μπισκότα χωρίς ζάχαρη. Οι διαρκείς έρευνες στον τομέα της καινοτομίας και η κατοχύρωσή τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που διασφαλίζουν τη λειτουργικότητά τους, αποτέλεσε ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα για τη «Βιολάντα» και τον ιδιοκτήτη της.

«Με όλα αυτά είναι να απορείς γιατί δεν ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά να διερευνήσει την αιτία της οσμής, που προκαλούσε η διαρροή προπανίου, για την οποία παραπονούνταν οι εργαζόμενοι εδώ και αρκετό καιρό», λένε στη Realnews παράγοντες της αγοράς που γνωρίζουν από κοντά τον Κ. Τζιωρτζιώτη, με δεδομένο ότι διέθετε κάποιες βασικές μηχανικές γνώσεις ώστε το πρόβλημα να είχε αντιμετωπιστεί και το τραγικό συμβάν να είχε αποφευχθεί.

Υγιεινές προτάσεις

Με στόχο την παραγωγή υγιεινών ποιοτικών προϊόντων, ο 52χρονος ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» επεξεργαζόταν προτάσεις, χωρίς να αποκλίνει απ’ αυτό που η εταιρεία γνωρίζει καλά, να παράγει δηλαδή ποιοτικά μπισκότα και κουλούρια. Tο 2017 δημιούργησε την εταιρεία Vita Free και το νεότερο εργοστάσιο του ομίλου στα Τρίκαλα, ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης, που εκτείνεται σε 7.500 τ.μ. Στη νεότερη εταιρεία του εργάζεται μάλιστα ο γιος του.

Στην αρχική εικόνα της ιστοσελίδας της Vita Free αναφέρεται για το νέο εργοστάσιο, που αποτέλεσε το νεότερο καμάρι της: «Τις σύγχρονες και πλήρως καθετοποιημένες γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα εγκατέστησαν Ελληνες μηχανολόγοι και μηχανικοί, ενισχύοντας έτσι βαθιά την ελληνικότητα της εταιρείας μας».

Ωστόσο, μετά τον θάνατο των πέντε εργατριών, αποδεικνύεται παράδοξο το γεγονός ότι στο προφίλ της εταιρείας δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στους αυστηρούς κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και στις τεχνολογίες αιχμής και στα συστήματα ιχνηλασιμότητας, υποδεικνύοντας στη θεωρία την ενημέρωση της διοίκησης για τις προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει μια σύγχρονη βιομηχανία. Αυτή η εικόνα που είχε δημιουργήσει προς τα έξω η «Βιολάντα» αποτελούσε ένα ισχυρό κίνητρο για να αναζητήσει κάποιος να εργαστεί στην εταιρεία. Μία από τις νεκρές εργαζόμενες είχε κλείσει το κομμωτήριό της για να εργαστεί στη «Βιολάντα», ενώ μία άλλη είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, επειδή αξιολόγησε ότι οι εργασιακές συνθήκες ήταν καλές!

«Βασιλιάς» των μπισκότων

Γεννημένος το 1974 στα Τρίκαλα, ο Κ. Τζιωρτζιώτης διένυσε μια πορεία που προκαλεί θαυμασμό. Ως βιομήχανος δεν υπήρξε ποτέ του συμβατικός, ενώ ως οικογενειάρχης ακολούθησε την παράδοση, δημιουργώντας οικογένεια με τέσσερα παιδιά.

Η σχέση του με τη ζαχαροπλαστική αναπτύχθηκε, όταν ξεκίνησε να εργάζεται σε συνοικιακό αρτοποιείο των Τρικάλων, που διατηρούσε ο πεθερός του Τσίνας Μόδεστος. Εκεί, μυήθηκε στα μυστικά της ζαχαροπλαστικής και αποφάσισε να επενδύσει στα προϊόντα ζύμης, με την παραγωγή και τυποποίηση μπισκότων και κουλουριών, τα οποία θα διένειμε μέσα από οργανωμένα κανάλια του λιανεμπορίου.

Το 2003, σε ηλικία 29 ετών έκανε το μεγάλο βήμα. Σε συνεργασία με τον πεθερό του, ίδρυσε την εταιρεία μπισκότων «Βιολάντα», με όραμα να κυριαρχήσει στην κατηγορία των μπισκότων.Η νεοσύστατη τότε εταιρεία «Βιολάντα» Α.Ε. προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών Τσίνας Μόδεστος και Κωσταντίνος Τζιωρτζιώτης Ο.Ε., της οποίας υπήρξε συνιδρυτής από το 1997, με δραστηριότητα στον κλάδο της αρτοποιίας και κουλουροποιίας.

«Αυτό που έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή τη φίρμα, εντοπίζεται στην ικανότητα της εταιρείας να προσαρμόζεται στις σύγχρονες και πιο υγιεινές διατροφικές ανάγκες», σχολιάζουν όσοι γνωρίζουν τον Κ. Τζιωρτζιώτη. Το 2016 ίδρυσε τη Vita Free, της οποίας είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των μπισκότων κράκερ και υγιεινών σνακ με εξωστρεφή χαρακτήρα.

Οπως διευκρινίζουν, η «Βιολάντα» πρωτοπορεί σε πολλές από τις κατηγορίες της διευρυμένης γκάμας σε μπισκότα και κουλούρια, αλλά και είδη δημητριακών, γκοφρέτας, σοκολάτας και σνακ, παράγοντας και λανσάροντας τόσο παραδοσιακά προϊόντα, όσο και προϊόντα με λιγότερη ή και καθόλου ζάχαρη, χωρίς λακτόζη κ.λπ., ικανοποιώντας τους σύγχρονους και τους παραδοσιακούς καταναλωτές.

«Ξέφρενη» ανάπτυξη

Η πορεία από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι το τραγικό συμβάν ήταν ξέφρενη, «σχεδόν εξωπραγματική», όπως σχολίαζαν επιχειρηματικοί κύκλοι. Μετά τα δύο εργοστάσια στα Τρίκαλα, που δούλευαν σχεδόν νυχθημερόν, η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε Ελλάδα και εξωτερικό συνέβαλε πριν από δυόμισι χρόνια στη δημιουργία τρίτου εργοστασίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα, υλοποιώντας επένδυση 4,2 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα η επιτυχία της εταιρείας στο εξωτερικό έδινε το έναυσμα στον ιδιοκτήτη της Κ. Τζιωρτζιώτη να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο για τη δημιουργία εργοστασίου εκτός συνόρων, μελετώντας μεταξύ άλλων και την αμερικανική αγορά.

Σήμερα, περίπου το 25% των πωλήσεων της εταιρείας αφορά χώρες του εξωτερικού. Η «Βιολάντα» διαθέτει 36 κέντρα διανομής διεθνώς και περισσότερα από 6.500 σημεία πώλησης σε 30 αγορές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, υποστηρίζεται από τρία βασικά κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, τα οποία καλύπτουν περισσότερα από 16.800 σημεία πώλησης.

Εχοντας ήδη συμπληρώσει δύο δεκαετίες στην επιχειρηματική της πορεία και διανύοντας την τρίτη δεκαετία, οι πωλήσεις της «Βιολάντα» ξεπερνούν τα 45 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη τα 5 εκατ. ευρώ, με προηγούμενες εκτιμήσεις για ενίσχυση του αποτυπώματός της στην ελληνική οικονομία. Η Vita Free καταγράφει κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ. Το βέβαιο πάντως είναι ότι η επόμενη ημέρα για την εταιρεία με τα φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια, μετά το τραγικό δυστύχημα, δεν θα είναι η ίδια.