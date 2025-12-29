Ivan Greko: Αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του γνωστού τράπερ - Real.gr

Η δίκη του τράπερ που συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου, με απόφαση του Δικαστηρίου που αιτιολογήθηκε από την ανάγκη προσκόμισης κρεισσόνων αποδείξεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Ευάγγελος Καντιανής, σε γραπτή του δήλωση τόνισε ότι «η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία».