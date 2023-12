Το THE DOLLI γίνεται ο πιο λαμπερός εορταστικός προορισμός στην Αθήνα, με φαντασία, γαστρονομία και ουσιαστική πολυτέλεια.

Το πολυβραβευμένο THE DOLLI γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα και μας προσκαλεί να μπούμε στο πνεύμα Jolly Dolli με φόντο την ομορφότερη θέα της Αθήνας. Το νέο, εμβληματικό ξενοδοχείο - hôtel maison του ομίλου Grecotel στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, συστήνει μια γιορτινήagenda για τους ενοίκους και τους επισκέπτες του, που αντανακλά τη μαγεία ενός φωτεινού κόσμου με ιριδισμούς, έμπνευση, μουσική και ευφάνταστες εκπλήξεις.

Στο THE DOLLI η τέχνη και η αισθητική συνδέονται άρρηκτα με την παράδοση της αυθεντικής, προσωπικής φιλοξενίας, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν εκλεκτές γεύσεις και υπέροχες στιγμές κάθε ώρα της ημέρας. Πρωτότυπα χειροποίητα στολίδια ξετυλίγονται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, δημιουργώντας μια μοναδική διακόσμηση με προσωπικότητα, που μας μεταφέρει νοερά σε παραμυθένια σκηνικά.

Στο επιβλητικό, ολοστόλιστο lobby του ξενοδοχείου, ανάμεσα στα συλλεκτικά έπιπλα και σπάνια objects, οι επισκέπτες συναντούν το Dolli’s patisserie, με τον signature buffet γλυκών και κερασμάτων, όπου μπορούν να γευθούν ακαταμάχητες δημιουργίες. Στον χώρο του Library, παρουσιάζεται μια κοσμοπολίτικη πρόταση Afternoon Tea που συνοδεύεται από ιδιαίτερες γλυκές και αλμυρές γεύσεις, γύρω από art pieces, ιστορικά κειμήλια, αντικείμενα design και ενδιαφέρουσες εκδόσεις.

Το αισθαντικό Le Bar Secret ανοίγει τις πόρτες του στο ισόγειο, παραπέμποντας σε ένα περίτεχνο jewel box με αύρα ιδιωτικότητας, ανατρεπτικά cocktails, ξεχωριστά pairings κι επιμελημένα menus για γεύμα ή δείπνο.

Στις 2 Δεκεμβρίου ξεκινά το Festive Brunch κάθε Σαββατοκύριακο στο Dolli’s rooftop restaurant με φόντο την Ακρόπολη, σερβίροντας γνώριμες comfort επιλογές και εκλεπτυσμένους πειραματισμούς.

Για τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι chefs του Dolli’s προτείνουν γαστρονομικά menus με αριστοτεχνικά πιάτα, απρόσμενους συνδυασμούς και την πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για όσους θέλουν να ζήσουν μια αξέχαστη, exclusive γιορτινή εμπειρία με την καθηλωτική θέα στον Παρθενώνα, τα σημαντικότερα μνημεία, την Πλάκα και την ανεμπόδιστη 360° οπτική της πόλης.

Καθημερινά για lunch και dinner, το Dolli’s restaurant αποτελεί το κορυφαίο meeting point γεύσης στο Κέντρο, με την ανανεωμένη του κάρτα, την αναγνωρισμένη ποιότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Λίγο πριν τα πρώτα του γενέθλια και έχοντας ήδη κερδίσει σημαντικές διακρίσεις από το Condé Nast Traveler και άλλα διεθνή μέσα, το THE DOLLI μετουσιώνει την απαράμιλλη ιστορία της πόλης με τη σύγχρονη οπτική και τη μοναδική του ταυτότητα, συνθέτοντας ένα επιδραστικό σημείο αναφοράς. Αφήνει το δικό του αισθητικό αποτύπωμα στις γιορτές: στο The Dolli Shop προσφέρει ένα επιμελημένο Gifting Collection, απηχώντας τη χαρακτηριστική ματιά και το δημιουργικό του πνεύμα, ανοίγει τα «παράθυρά» του στην πόλη με μουσικές και κάλαντα, και γοητεύει με απολαυστικές γευστικές εκπλήξεις to go στο The Christmas Inn pop-up.

Το THE DOLLI σχεδιάζει μια εμπνευσμένη, λαμπρή γιορτινή καθημερινότητα με εξαιρετικές προτάσεις και διακριτική πολυτέλεια, δίνοντας έμφαση στην περιποίηση, καλλιεργώντας την ομορφιά, αναδεικνύοντας τα συναισθήματα.

The Dolli: Μητροπόλεως 49, 10556 Αθήνα

Τηλ.: 21 6004 7000

thedolli.com/festive