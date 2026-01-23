«Kαμπανάκι» για τη γρίπη: Στην εντατική δύο παιδιά - Real.gr

Ραγδαία αύξηση, που υπερβαίνει το 30%, παρουσιάζουν οι νοσηλείες παιδιών από γρίπη, σύμφωνα με τα στοιχεία των νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Στη Μονάδα εντατικής θεραπείας από επιπλοκές νοσηλεύονται δύο παιδιά ηλικίας 6 και 3 ετών, με το τρίχρονο αγόρι να είναι διασωληνωμένο. Και τα δύο δεν έχουν άλλα διαπιστωμένα προβλήματα υγείας, όπως μετέδωσε ο realfm.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, δύο παιδιά, ηλικίας έξι και τριών ετών νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», μετά από επιπλοκές της γρίπης, χωρίς να έχουν διαπιστωμένα προβλήματα υγείας. Μάλιστα το 3χρονο αγοράκι χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν πως η προσέλευση στα επείγοντα των παιδιατρικών νοσοκομείων περιστατικών με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης προσεγγίζουν τα 250 σε κάθε εφημερία των νοσοκομείων «Αγλαΐα Κυριακού» και «Παίδων Αγία Σοφία», ενώ πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία.

Οπως αναφέρει το Star, σύμφωνα με τους παιδιάτρους η έξαρση αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα πριν ξεκινήσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται.

Η γρίπη φέτος χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό και επίμονα συμπτώματα που διαρκούν ημέρες, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.

Οι γιατροί καλούν τους γονείς να εμβολιάσουν έστω και τώρα τα παιδιά τους, καθώς η γρίπη αναμένεται να μας απασχολήσει και τους επόμενους δύο μήνες και συνιστούν να εξετάζονται τα παιδιά εγκαίρως από τον παιδίατρό τους όταν εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης.

Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα θα πρέπει να κρατούνται στο σπίτι, μακριά από ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Τι δήλωσε στο Action24 ο καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τα συμπτώματα της γρίπης

Τα συμπτώματα της γρίπης εμφανίζονται ξαφνικά και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ρίγη, έντονους πονοκεφάλους, μυαλγίες (πόνους στους μύες), αρθραλγίες (πόνους στις αρθρώσεις), αδυναμία, κόπωση, ξηρό βήχα και πονόλαιμο, ενώ συχνά συνυπάρχει και καταρροή.

Στα παιδιά μπορεί να εκδηλωθεί και με γαστρεντερικά συμπτώματα όπως εμετούς.

Κύρια Συμπτώματα:

Πυρετός: Υψηλός και ξαφνικός, συχνά με ρίγη.

Μυαλγίες και Αρθραλγίες: Έντονοι πόνοι σε μύες και αρθρώσεις.

Κεφαλαλγία: Ισχυρός πονοκέφαλος.

Κόπωση και Αδυναμία: Αίσθημα έντονης εξάντλησης.

Αναπνευστικά: Βήχας (συνήθως ξηρός), πονόλαιμος, καταρροή.

Άλλα: Ζαλάδα, ίλιγγος, έντονοι ιδρώτες.