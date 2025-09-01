Kadebostany: THE OUTSIDER WORLD Tour - Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 - Fuzz Club - Real.gr

Η «Δημοκρατία των Kadebostany» εισβάλει στην Ελλάδα! Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, οι Kadebostany καταλαμβάνουν τη σκηνή του Fuzz Club, παρουσιάζοντας ένα νέο εκρηκτικό show, γεμάτο πάθος, ενέργεια και εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Η Αθήνα θα είναι ένας από τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας THE OUTSIDER WORLD TOUR 2026, με την οποία ο Guillaume de Kadebostany – οραματιστής δημιουργός, παραγωγός και «Πρόεδρος» της μπάντας – εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το φαντασιακό του μουσικό σύμπαν. Ο ίδιος περιγράφει το νέο του έργο ως “sophisticated music with mass appeal“, μια εκλεπτυσμένη αλλά συναισθηματικά εκρηκτική pop, που δεν υπακούει σε κανόνες και αναζητά την ελευθερία.

Παράλληλα, μόλις κυκλοφόρησε το νέο single «Elephant in the Room» σε συνεργασία με τη rising star Selin Çıngır, προάγγελο του πολυαναμενόμενου άλμπουμ The Outsider, που έρχεται τον Ιανουάριο του 2026.

Για τον Guillaume de Kadebostany, το άλμπουμ αποτελεί έναν ύμνο στη ζωή χωρίς ρίζες και κανόνες: «Burning down highways in old American cars, living fast, laughing louder, crying harder… Those wild nights became the blueprint for my forthcoming album, The Outsider. A tribute to the Kadebostany Republic lifestyle: no roots, no rules, just freedom and chasing beauty wherever it hides.». «Διασχίζοντας τους ατέλειωτους δρόμους με παλιά αμερικανικά αμάξια, με μια ζωή που καίγεται γρήγορα, γέλια πιο δυνατά, δάκρυα πιο έντονα… Εκείνες οι άγριες νύχτες έγιναν ο χάρτης για το νέο μου άλμπουμ, The Outsider. Ένας φόρος τιμής στον τρόπο ζωής της Δημοκρατίας των Kadebostany: χωρίς ρίζες, χωρίς κανόνες, μόνο ελευθερία και το αέναο κυνήγι της ομορφιάς όπου κι αν κρύβεται.»

Με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Castle in the Snow», «Mind if I Stay», «Early Morning Dreams», η viral διασκευή του «Crazy in Love» της Beyoncé (από το soundtrack του 50 Shades of Grey), αλλά και το πρόσφατο «Take Me to the Moon», οι Kadebostany έχουν κατακτήσει τις κορυφές των charts σε περισσότερες από 30 χώρες, έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο YouTube, έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 700 συναυλίες σε 25 χώρες και έχουν αποθεωθεί από διεθνή μέσα όπως τα Vice, GQ, Rolling Stone, Vogue, CNN.

Η σκηνική τους παρουσία, φαντασμαγορική και απρόβλεπτη, έχει αφήσει εποχή σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των θρυλικών εμφανίσεών τους στην Ελλάδα, όπου το κοινό τους αγκάλιασε με ενθουσιασμό από την πρώτη στιγμή.

Στις 13 Δεκεμβρίου στο Fuzz Club, το αθηναϊκό κοινό θα ζήσει την αρχή της νέας εποχής των Kadebostany. Ζήστε το εκρηκτικό τους show, γεμάτο πάθος και ενέργεια!

Στις 12 Δεκεμβρίου οι Kadebostany θα εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη στο Principal Club Theater.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση ξεκινά άμεσα

Τιμές εισιτηρίων

Α’ φάση προπώλησης: 34 ευρώ

Β’ φάση προπώλησης και Ταμείο: 38 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

Δίκτυο more: Public, Nova, βιβλιοπωλεία ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ