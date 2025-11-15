Και πρώην αθλήτρια ανάμεσα στους συλληφθέντες για τις τηλεφωνικές απάτες - Real.gr

Φέρεται να «ξέπλενε» χρήματα για λογαριασμό του αδερφού της.

Ανάμεσα στα 44 μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες είναι και μια 37χρονη γνωστή, παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία έχει πάρει μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, καθώς και σε μεγάλες διοργανώσεις όπου έχει κατακτήσει αρκετά μετάλλια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών, είχε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος μελών του κυκλώματος, στο οποίο μετείχε ο αδελφός της, ο οποίος ήταν εισπράκτορας της οργάνωσης και έπαιρνε από θύματα χρήματα η τιμαλφή, παριστάνοντας το λογιστή. Σε βάρος του αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Συμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της γυναίκας με τον αδελφό της και άλλα άτομα, που αφορούν μεταφορές ποσών σε τραπεζικές κάρτες της.