Και νέα τουρκική NAVTEX για άσκηση στην περιοχή του Καστελλόριζου

«Εγκατεστημένοι» στο Καστελλόριζο οι Τούρκοι, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες εκδίδουν διαρκώς NAVTEX για ασκήσεις που περιλαμβάνουν το νησί.

Ακόμη μία για ναυτική άσκηση στις 20 Δεκεμβρίου. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα militaire.gr. Η NAVTEX: NAVTEX 1527/19 TURNHOS N/W : 1527/19 MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISE, ON 20 DEC 19 FROM 2000Z TO 2300Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.