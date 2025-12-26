Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους - Πού θα βρέξει - Real.gr

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς ο χειμώνας δείχνει τα πρώτα του έντονα σημάδια με ψυχρή εισβολή, ενίσχυση των βορείων ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Άστατος, με τοπικές βροχές, ενίσχυση των βορείων ανέμων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σήμερα Παρασκευή ο καιρός. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία από τους 15-16 σήμερα, θα υποχωρήσει στους 12-13 βαθμούς το Σάββατο.

Από αύριο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 έως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ακόμη και λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Περιορισμένες αναμένεται να είναι σήμερα οι χιονοπτώσεις και αφορούν κυρίως τα ορεινά τμήματα της βορειοδυτικής χώρας, όπως την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά καλός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός αναμένεται σταθερός και ψυχρός, χωρίς σημαντικές βροχές ή χιονοπτώσεις. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες κατά την αλλαγή του χρόνου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι, ενώ τiς πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.