Καιρός: Αλλάζει πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας» - Real.gr

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται στη χώρα, καθώς βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει έντονα φαινόμενα. Σε πολλές περιοχές προβλέπονται δυνατές καταιγίδες και μεγάλος όγκος βροχής, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου από το βράδυ του Σαββάτου και από τα δυτικά, ξεκινά σοβαρή επιδείνωση του καιρού. ‘Οπως τονίζει πλησιάζει τη χώρα μας ένα ιδιαίτερα βαθύ και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, που συνοδεύεται από θυελλώδεις κυκλωνικούς ανέμους.

Το σύστημα αυτό θα παίρνει συνεχώς δύναμη, τροφοδοτούμενο με υγρασία από τη Μεσόγειο και διασχίζοντας τη χώρα μας, θα δίνει τοπικά ισχυρότατα φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, με διαδρομή από το Ιόνιο προς την Πελοπόννησο και από εκεί θα βγει στο Αιγαίο.

«Στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν συνθήκες θύελλας, θα φτάσουμε την Κυριακή τα 9 με 10 μποφόρ» τονίζει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews και ξεκαθαρίζει πως υπάρχει επικινδυνότητα στην εκδήλωση βροχοπτώσεων και καταιγίδων, με Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Αιγαίο, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα να μπαίνουν στο «κόκκινο» για πιθανή πρόκληση προβλημάτων.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, την ιδιαίτερη ανησυχία της για την περιοχή της Θεσσαλίας: «Ειδικά στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες με κίνδυνο πλημμυρών» τονίζει χαρακτηριστικά.

Ισχυρές καταιγίδες θα δεχτεί και η Αττική, που επίσης μπαίνει στο κόκκινο, από τις μεταμεσονύχτιες ώρες έως το πρωί της Κυριακής, τονίζοντας μάλιστα πως ο νομός έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες, το νερό ενός έτους και επισημαίνοντας πως το έδαφος είναι πολύ επιβαρυμένο, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή κατά τη διάρκεια της νέας κακοκαιρίας.

Σε ό,τι αφορά στις χιονοπτώσεις, η πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη διέλευση του βαρομετρικού χαμηλού, θα δώσει ισχυρά φαινόμενα σε ορεινές, αλλά και χαμηλά υψόμετρα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ίσως και στα πεδινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Κλείνοντας, η μετεωρολόγος τη ΕΡΤ, επαναλαμβάνει ότι απαιτείται προσοχή και αποφυγή μετακινήσεων κατά την εκδήλωση των φαινομένων.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου και όσα είπε στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews και τον Απόστολο Μαγγηριάδη:

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Όπως ανέφερε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός «η τρίτη και τελευταία κακοκαιρία της εβδομάδας ετοιμάζεται να μας χτυπήσει την πόρτα από τα νότια και την Κρήτη, με βροχές και μπόρες. Συγκεκριμένα, το Σάββατο περιμένουμε στα δυτικά πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και, ίσως, στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, με εξασθένιση το απόγευμα και τερματισμό τους το βράδυ. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί άνεμοι στα νότια 4 με 6 μποφόρ, στα βόρεια – βορειοανατολικά 3 με 5, που το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 13 με 16, ενώ στα νησιά και την Κρήτη τους 18 με 20-21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε πυκνές νεφώσεις με βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς.

Την Κυριακή, τέλος, περιμένουμε πάνω – κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με την κακοκαιρία να συνεχίζεται».

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας από το Σάββατο το βράδυ. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε πολλές περιοχές και αναμένεται να εξασθενίσει από τη Δευτέρα.

Σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένεται να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις, ενώ αναμένεται ισχυρή καταιγίδα και στην Αττική.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«”Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας…”

Καλό μεσημέρι!

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες , θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται»



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ανεμοι : Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

: Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενίσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -1 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Ανεμοι : Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι : Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν. Ανεμοι : Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Ανεμοι : Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ανεμοι : Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 03-02-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες κυρίως τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.