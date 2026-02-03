Καιρός: Δεκαήμερο βροχών προβλέπει ο Γιάννης Καλλιάνος - Real.gr

Νέα κακοκαιρία είναι προ των πυλών της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, ο οποίος προειδοποίησε μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για παρατεταμένη καιρική αστάθεια τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα τόνισε ότι αρκετές περιοχές θα πληγούν με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση.

Ο μετεωρολόγος εξήγησε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια περίοδο διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, τα οποία θα έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τους ενισχυμένους νοτιάδες στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, την Πέμπτη είναι η ημέρα με τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Αν και επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για κάτι πρωτοφανές, υπογράμμισε ότι χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση σε περιοχές όπου η κακοκαιρία θα αποκτήσει τοπικά ισχυρό χαρακτήρα.

«Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα» τόνισε ο Γιάννης Καλλιάνος, ζητώντας από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 10ΗΜΕΡΟ

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας λόγω της προσέγγισης από τα δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη, αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.

Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν: η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και, δευτερευόντως, η Παρασκευή.

Επεξήγηση χρωματισμών χαρτών βροχόπτωσης

Πριν από την ημερήσια ανάλυση, διευκρινίζω τι υποδηλώνουν οι χρωματισμοί και οι καμπύλες στους χάρτες (meteoam.it):

Λευκές κλειστές καμπύλες

Περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Κόκκινες κλειστές καμπύλες

Συγκεκριμένες περιοχές πολύ μεγάλης επικινδυνότητας μέσα στις ήδη υπάρχουσες λευκές καμπύλες, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων

Ανοιχτό & σκούρο πράσινο: Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές

Σκούρο μπλε: Κατά περιόδους ισχυρές και ίσως γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων

Σκούρο κόκκινο: Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα δυτικά)

Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης· επομένως, αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι – νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, πάνω από τα 1.500–1.700 μέτρα.

Μετατόπιση της σκόνης προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολήσουν κυρίως τα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη.

Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων. Παραμένει τοπική αστάθεια, αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα. Θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα πριν από την αξιολόγηση της επόμενης εβδομάδας.

Θερμοκρασίες ανά ημέρα

Από θερμοκρασιακής άποψης δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες· αντιθέτως:

Τετάρτη

Δυτικά ηπειρωτικά: έως 20°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 15–18°C

Βόρεια Κρήτη: έως 20°C

Πέμπτη

Μικρή υποχώρηση λόγω νεφώσεων και βροχών.

Μέγιστες 16–18°C.

Παρασκευή

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Βόρεια Κρήτη: κοντά στους 20°C.

Σάββατο

Άνοδος της θερμοκρασίας:

Βόρεια Ελλάδα: έως 18°C

Κεντρικά & νότια: 18–20°C, τοπικά 22°C

Βόρεια Κρήτη: 22–24°C

Δωδεκάνησα: έως 20°C

Τι πρέπει να προσέχουμε

Ως προς τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τι θα πρέπει να προσέχουμε όταν τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα:

Αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα, λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών από κορεσμένα εδάφη και ισχυρούς ανέμους.

Ιδιαίτερη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς, καθώς ενδέχεται να παρουσιάσουν ταχεία υπερχείλιση.

Κίνδυνος μεταφοράς φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ειδικά όπου έχουν προηγηθεί έργα σε πρανή ή πλαγιές.

Προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Αποφεύγουμε διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και ιρλανδικές διαβάσεις.

Συμπεράσματα

Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη αυτής της εβδομάδας.

Παρακολουθώ στενά τα δεδομένα και θα επανέλθω με νέα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο.