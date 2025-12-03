Καιρός: «Δύο διαδοχικές διαταραχές το επόμενο τριήμερο» - Στο «κόκκινο» δύο περιοχές - Real.gr

Προ των πυλών είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα φέρει βροχές και καταγίδες, καθώς επίσης και χιόνια στα ορεινά, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο καιρός επιστρέφει σε χειμωνιάτικη διάθεση, καθώς από τα ξημερώματα στα δυτικά και σταδιακά σε όλη τη χώρα θα επικρατούν οι βροχές και οι καταιγίδες, με αποκορύφωμα την Τετάρτη και την Πέμπτη, και βελτίωση από το Σάββατο.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής (b) θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, πρακαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα. Από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από την χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές βροχές προβλέπονται και στην Κύπρο» ανέφερε σε πρώτη του ανάρτηση σήμερα.

Αργότερα, επιβεβαίωσε την αρχική πρόβλεψη.

«Η εικόνα που διαμορφώνεται στα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχόπτωσης δείχνει ότι η χώρα οδεύει προς μια περίοδο αυξημένου υετού μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, τόσο το ICON όσο και το ECMWF συγκλίνουν σταθερά ως προς τις περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το προσεχές διάστημα.

Αντίθετα, το GFS εμφανίζεται πιο «συγκρατημένο», δίνοντας μεν βροχές αλλά με σαφώς περιορισμένη έκταση και ένταση σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα.

Η διαφορά αυτή δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς το GFS τείνει συχνά να υποεκτιμά τα τοπικά μέγιστα στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως όταν πρόκειται για υφεσιακές διαταραχές που ενισχύονται από τη θαλάσσια αστάθεια.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα, το ICON και το ECMWF δείχνουν ξεκάθαρη ενίσχυση τoυ υετού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, ανατολικά προσήνεμα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία – Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κάρπαθο, Ρόδο και Κυκλάδες και δευτερευόντως Κρήτη, με αξιόλογες ποσότητες κυρίως στα δυτικά. Το ECMWF μάλιστα διατηρεί αυτή την τάση για αρκετά διαδοχικά τρεξίματα, κάτι που αυξάνει την αξιοπιστία του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

🎯 ΟΤΑΝ ΔΥΟ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ …

✅ Η εικόνα που διαμορφώνεται στα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχόπτωσης δείχνει ότι η χώρα οδεύει προς μια περίοδο αυξημένου υετού μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο.

✅ Συγκεκριμένα, τόσο το ICON όσο και το ECMWF συγκλίνουν σταθερά ως προς τις… pic.twitter.com/ZIFfmv3krJ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 2, 2025

Αρνιακός: «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες ημέρες»

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός παρουσίασε τις περιοχές που, ημέρα με την ημέρα, θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σημειώνει ότι στα ψηλότερα βουνά θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει πως παρά την κακοκαιρία, πραγματικός χειμώνας δεν διαφαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, με τις ψυχρές θερμοκρασίες να παραμένουν απόντες από το σκηνικό.

Καλλιάνος: Δύο περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος τόνισε πως υπάρχουν δύο σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή την Τετάρτη και την Πέμπτη: «Τα Δωδεκάνησα αλλά και η περιοχή από την Κατερίνη έως το Πήλιο είναι οι πλέον επικίνδυνες περιοχές, με τον γνωστό μετεωρολόγο να εφιστά ιδιαίτερη προσοχή».

Την ίδια ώρα, Ιταλοί μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρό κυκλώνα από τον Ατλαντικό, ο οποίος σήμερα «χτυπά» την κεντρική Μεσόγειο και αναμένεται να περάσει μέσα στο Ιόνιο την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για θυελλώδεις ανέμους και καταιγίδες με νοτιάδες.



Ο καιρός για την Τετάρτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια – παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια – παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο. Ανεμοι : Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο. Ανεμοι : Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.

: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη. Ανεμοι : Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.

: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Ανεμοι : Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ανεμοι : Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μέχρι και το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα νότια.