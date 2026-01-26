Καιρός: Δύο νέα κύματα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, που έχει φέρει ισχυρές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σταδιακά τα φαινόμενα μετατοπίζονται στα ανατολικά, ενώ μέχρι το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται να επηρεάσουν ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου του Alpha, Γιώργου Τσατραφύλλια, μέσα στην εβδομάδα θα μας απασχολήσουν ακόμη δύο κύματα κακοκαιρίας, τα διήμερα Τετάρτη-Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Όσον αφορά τους ανέμους, θα είναι νοτιάδες, με με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη, που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία δεν θα συνδυαστεί με κρύο, καθώς η θερμοκρασία θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Όσον αφορά την Αττική, δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες βροχές, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα…»

Καλησπέρα!

👉Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ααντολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

👉Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

✅Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

✅Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα σταρφούν σε βοριάδες.Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

✅Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υγράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

🎯Αττική : Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς.

📍Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με “μαλακό” καιρό.

Καλή εβδομάδα!





Στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας κινείται πλέον η κακοκαιρία, η οποία νωρίτερα σήμερα (26/01) έδωσε χιλιάδες κεραυνούς σε στεριά και θάλασσα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

«Οι περισσότεροι κεραυνοί έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα και πλέον εκεί έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, δηλαδή προς τα πιο ανατολικά της χώρας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το βράδυ της Δευτέρας, αλλά και αύριο Τρίτη θα πρέπει να δείξουμε προσοχή ιδιαίτερα στις καταιγίδες, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και μέσα στο Αιγαίο, σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, οι άνεμοι έχουν μπει σε φάση εξασθένησης, δεν θα ξεπερνούν αύριο τα 6 με 7 μποφόρ, άρα θα ομαλοποιηθούν και οι καταστάσεις στην ακτοπλοΐα», προσθέτει.

Τέλος, όπως σημειώνει η Νικολέτα Ζιακοπούλου, νέες καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Τετάρτης και στα δυτικά με άστατο καιρό την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, χωρίς να φαίνονται ακρότητες μέχρι στιγμής.

Υπενθυμίζεται πως λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα (26/01) την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι επιστήμονες της οποίας προειδοποιούν πως μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης (27/01) θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.

Την ίδια ώρα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Επισημαίνεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί για σήμερα οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) συνεχίζει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στου πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Νωρίτερα, με έκτακτο δελτίο καιρού, η ΕΜΥ ενημέρωσε πως η προειδοποίηση για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες παραμένει σε «πορτοκαλί επίπεδο».

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, για σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου προβλέπονται κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν: