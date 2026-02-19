Καιρός: Ένα 48ωρο επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων - Real.gr

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα συνοδευτεί από ενεργό ψυχρό μέτωπο, ενώ οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα, ιδιαίτερα στην Αττική, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Η επιδείνωση θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Η πορεία της κακοκαιρίας

Ο Θοδωρής Κολυδάς, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής. Το ενεργό ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικό χαλάζι από την Παρασκευή έως και το Σάββατο. Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω του αυξημένου κινδύνου για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

