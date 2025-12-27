Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή - Πού και πότε θα σημειωθούν οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες - Real.gr

Quantcast
Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή - Πού και πότε θα σημειωθούν οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες
Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή – Πού και πότε θα σημειωθούν οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες

08:37, 27/12/2025
Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή – Πού και πότε θα σημειωθούν οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα Σάββατο με βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά έως και 7 μποφόρ. Αν και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή, θα πέσει πάλι την Δευτέρα και πλέον οι θερμοκρασίες θα είναι χειμωνιάτικές.

Αναλυτικότερα, σήμερα Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική χώρα με τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες, στην Εύβοια και την Βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και στα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει στους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά του 12 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς.

Παγερός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Αττική προβλέπονται παρωδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 4-5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βορειοδυτική 5 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 2 έως 10 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, όμως το πρωί θα έχει αρκετή ψύχρα και θα σημειωθούν και αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια.

