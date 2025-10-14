Καιρός: Έρχονται δύο κύματα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική - Real.gr

Νέα επιδείνωση του καιρού με διπλό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Οι περιοχές που αναμένεται να πλήξουν τα πιο έντονα φαινόμενα από την Τετάρτη (15/10) είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί μετά την Κυριακή προς Δευτέρα.

Πιο αναλυτικά, από την Τετάρτη (15/10), αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, αρχικά από τα ανατολικά ηπειρωτικά, με βροχές από τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές όπως η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 20, στη Θεσσαλία από 10 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα μέχρι 24) και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη (16/10), βροχές αναμένοντα σε Ιόνιο, Ήπειρο, βορειοδυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, Θεσσαλία και δυτική Μακεδονία.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη, τις Σποράδες και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Την Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να «αγριέψει», με πιο έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν

σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα

νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.