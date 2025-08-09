Καιρός: Ερχονται ξανά 40αρια - Σε ποιες περιοχές θα... σκαρφαλώσει η θερμοκρασία - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια - Real.gr

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό αναφερόμενος στις υψηλές θερμοκρασίες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «επανέρχονται τα 40αρια»

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

“Επανέρχονται τα 40ρια…”

Γεια σας!

🔥Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.

🌡Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

🎯Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.

🎯Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

👉Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

👍Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.

Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κυριακή και τα επόμενα 24ωρα:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.