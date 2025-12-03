Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή - Real.gr

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τα νοτιοδυτικά, από αύριο, Πέμπτη 04/12, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν προβλήματα και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Την Πέμπτη 04/12 ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια στην Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά τη Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6-8 μποφόρ και στο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή 05/12 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Παρασκευής 05/12 κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το meteo.gr/ΕΑΑ τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, ενώ θα επηρεαστούν πλέον και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ενισχυμένοι.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία θα πλήξει κυρίως την Ανατολική και τη Νότια Ελλάδα, ενώ τα δυτικά τμήματα της χώρας φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο. Κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες εξελίξεις θα είναι ο σαρωτικός και επικίνδυνος ανατολικός – νοτιοανατολικός άνεμος, ο οποίος το επόμενο διήμερο θα φτάνει στα πελάγη τα 8 έως και 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα «κύματος θύελλας», δηλαδή μεταφορά της θάλασσας προς τη στεριά, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους πλημμυρών, κυρίως σε παράκτιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε Πιερία, Ανατολική Θεσσαλία και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από αύριο αναμένονται καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, από το Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο έως την Κρήτη και μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω την Παρασκευή, καθώς προβλέπονται ισχυρότατες βροχοπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία – κυρίως σε Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική – καθώς και στη Θεσσαλία.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, ακόμη και στα σημεία όπου υπάρχουν αγροτικά μπλόκα, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που αναμένονται.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Αττική, όπου από απόψε έως και το μεσημέρι – απόγευμα της Παρασκευής προβλέπονται έντονες βροχές. Το πιο επικίνδυνο χρονικό διάστημα για τον νομό θα είναι από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, με ισχυρές καταιγίδες.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Κολυδάς: «Έκτακτο Δελτίο επίκινδυνων καιρικών φαινομένων»

Χάρτη σε σχέση με την πορεία της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, δημοσίευσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος κ. Θοδωρής Κολυδάς:

«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Επισημαίνεται από την ΕΜΥ οτι τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Δεδομένου οτι το κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κόκκινο συναγερμό και επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο-με άλλα χαρακτηριστικά, – προτείνουμε να εξεταστεί η ονοματοδοσία αυτού σε #BYRON όπως προβλέπεται και προκύπτει απο τον σχετικό κατάλογο της #Eumetnet για την Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Δήμος Αθηναίων: Σε 24ωρη επιφυλακή λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας

Σε 24ωρη επιφυλακή τίθεται ο δήμος Αθηναίων, από αύριο το απόγευμα και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Αθηναίων με την Πολιτική Προστασία και τις άλλες υπηρεσίες του, θα εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιοχές υψηλότερης επικινδυνότητας. Κλιμάκια από διάφορες υπηρεσίες (καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες, δημοτική αστυνομία) θα είναι σε επιφυλακή, ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί.

Με ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν το όχημά τους σε σημεία που παρουσιάζουν ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων, τις ώρες που αναμένονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ζητά επίσης, να μην καλύπτουν για οποιονδήποτε λόγο τα ανοίγματα φρεατίων με αντικείμενα, που μπορεί να εμποδίζουν την είσοδο των νερών της βροχής στο δίκτυο ομβρίων. Αν οι πολίτες διαπιστώνουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή σκουπίδια σε φρεάτια, που μπορεί να έχει παρασύρει η βροχή, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το 1595, το 2105277066, ή μέσω Νovoville.

Ο δήμος Αθηναίων έχει ενημερώσει όσους εκτελούν εργασίες εντός των ορίων του, να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η διεπιστημονική ομάδα του street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) θα επιβλέπει τους δρόμους της πόλης για άστεγους πολίτες όλο το 24ωρο, καθώς και τα άλση και τα δασύλλια, και θα τους ενημερώνει για τις ανοιχτές δομές στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα. Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του δήμου (Αχαρνών & Λιοσίων), παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον έχει ανάγκη.