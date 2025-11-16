Καιρός: Ισχυρές βροχές το διήμερο Τρίτη-Τετάρτη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Real.gr

Σε νέα ανάρτηση στα social media, σχετικά με την πορεία του καιρού τη νέα εβδομάδα προχώρησε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει, δε θεωρεί ότι «χειμωνιάζει» το σκηνικό του καιρού, όμως κάνει λόγο για μεγάλα ύψη βροχής, το διήμερο Τρίτη – Τετάρτη, παραθέτοντας παράλληλα χάρτες με την πορεία των φαινομένων.

«Μπορεί όπως γράψαμε και χθες να μη “χειμωνιάζει” τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμοσφαίρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.

«Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ήπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής», καταλήγει.

Ο καιρός τη Δευτέρα 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 20-11-2025

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.