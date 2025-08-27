Καιρός: Μέχρι 33°C σήμερα – Η πρόγνωση για τα επόμενα 24ωρα - Real.gr

Αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη δυτική Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη δυτική Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 28-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-08-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.