Καιρός: Μέχρι 34°C σήμερα - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες - Real.gr

Αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά καιβόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούςΚελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, το μεσημέρι – απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα νότια 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.