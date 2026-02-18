Καιρός: Νέα επιδείνωση την Παρασκευή - «Πιθανή γραμμή λαίλαπας», προβλέπει ο Καλλιάνος - Real.gr

Μετά τη σύντομη βελτίωση που θα παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές και μόνο τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά προς το βράδυ, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν νέα επιδείνωση από την Παρασκευή και το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η μεταβολή οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την κεντρική Μεσόγειο προς την Ελλάδα, μεταφέροντας αυξημένη υγρασία και έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια. Το σύστημα αναμένεται να μετατοπιστεί την Κυριακή προς την Τουρκία, ωστόσο κατά τη διέλευσή του θα προκαλέσει εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης (Cumulonimbus), ικανές να δώσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια και βορειοδυτικά – κυρίως σε Ήπειρο, δυτική Μακεδονία και Ιόνιο – και σταδιακά θα επεκταθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Από το βράδυ της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν και ανατολικές περιοχές, όπως η Ανατολική Στερεά, η Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος, ενώ φαινόμενα θα σημειωθούν και σε τμήματα του Αιγαίου.

Πιθανή γραμμή λαίλαπας (squall line) από Θράκη έως Πελοπόννησο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού γραμμής λαίλαπας (squall line) τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής. Πρόκειται για οργανωμένο σύστημα καταιγίδων σε γραμμική διάταξη, το οποίο στα ραντάρ εμφανίζεται ως ζώνη υψηλής ανακλαστικότητας λόγω έντονων υετικών φαινομένων.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η σύγκλιση των αερίων μαζών, η γραμμή λαίλαπας ενδέχεται να εκτείνεται από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, να διέρχεται από Σποράδες, Εύβοια και Αττική και να καταλήγει στην ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με κίνηση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά.

Broken ή continuous squall line – Τι σημαίνει

Το μήκος μιας τέτοιας διάταξης μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα και να φτάσει ακόμη και αρκετές εκατοντάδες, με διάρκεια ζωής από λίγες ώρες έως σχεδόν μισή ημέρα. Συχνά συνοδεύεται από:

Ριπαίους ανέμους έως 8-9 μποφόρ

Απότομη πτώση θερμοκρασίας

Έντονες βροχοπτώσεις

Πιθανές χαλαζοπτώσεις

Η γραμμή μπορεί να είναι συμπαγής (continuous) ή σπασμένη (broken). Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, τα φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερο σε σπασμένη μορφή, χωρίς να αποκλείεται και η ανάπτυξη πιο εκτεταμένων νεφικών μαζών.

Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι τέτοιου είδους οργανωμένα συστήματα καταιγίδων είναι γνώριμα στον ελλαδικό χώρο και παρατηρούνται αρκετές φορές κάθε χρόνο, ιδίως κατά την ψυχρή περίοδο. Ωστόσο, η ένταση και η ακριβής γεωγραφική τους ανάπτυξη εξαρτώνται από λεπτές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που αποσαφηνίζονται λίγες ώρες πριν την εκδήλωσή τους, μέσω nowcasting.

Τι καιρό θα κάνει την Καθαρά Δευτέρα

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος κυρίως στα κεντρικά και νότια, με τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης. Από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά μέσο όρο τους 16-18°C, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επομένες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα πυκνώσουν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα πυκνώσουν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Ανεμοι : Νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ

: Νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις

: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις Ανεμοι : Αρχικά στις Κυκλάδες μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

: Αρχικά στις Κυκλάδες μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Γενικά αίθριος

: Γενικά αίθριος Ανεμοι : Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιονατολικά βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση.

: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιονατολικά βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

: Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Ανεμοι : Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ

: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.