Καιρός: Νεφώσεις και άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Real.gr

Χαλάει ο καιρός από την Κυριακή (25/1) με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 7 και τοπικά στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 16 βαθμούς στα βόρεια και τους 20 στα νότια.

Πιο αναλυτικά την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες βροχές στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο καταιγίδες.

Οι άνεμοι νότιοι 6 με 7 και σταδιακά στο βόρειο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 15 -17 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά το Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 – 20.

Στην Αττική αναμένεται αρκετή συννεφιά με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις αυξημένες με πιθανότητα ασθενούς βροχής ή άνεμοι νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες. Άνεμοι : Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες 4 με 5 μποφόρ.

: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη και από τις βραδινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές.

: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη και από τις βραδινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα, οπότε τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα, οπότε τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι : Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι : Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ