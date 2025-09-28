Καιρός: Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Σε αυτές τις 10 περιοχές θα βρέχει μέχρι το βράδυ - Real.gr

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την προστασία των πολιτών

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή 28/09, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Η αναλυτική πρόγνωση:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία , τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Νεφώσεις οι οποίες γρήγορα από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Εξαιρούνται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στα οποία οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικους 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.