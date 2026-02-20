Καιρός: Οι 8 περιοχές που «βούλιαξαν» σήμερα από την βροχή – Δείτε τον πίνακα - Real.gr

Κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές πλήττει κυρίως την Δυτική Ελλάδα σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του Χάρτη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας καταγράφηκε στα Θεοδώριανα Άρτας με 78,6 mm.

Δείτε τον πίνακα με τις 8 περιοχές όπου σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Το νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Νωρίτερα σήμερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Παράλληλα, ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.