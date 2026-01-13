Καιρός: Παγετός, χιόνια στα ορεινά και τοπικές βροχές - Αναλυτική πρόγνωση - Real.gr

Η αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.