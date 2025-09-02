Καιρός: Πιο ήπιο, με λιγότερες βροχές το φετινό φθινόπωρο - Η ανάρτηση Τσατραφύλια - Real.gr

Το φετινό φθινόπωρο αναμένεται πιο ήπιο, με μειωμένες βροχοπτώσεις και ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις εποχικές προβλέψεις καιρού από οκτώ μετεωρολογικά κέντρα, τις οποίες παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως επισημαίνει, στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου έναν βαθμό πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα, οι θάλασσες θα παραμείνουν θερμότερες, στοιχείο που επηρεάζει τις γενικότερες καιρικές συνθήκες.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Αναλυτικά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει στην ανάρτησή του τα εξής:

«”Σήμα για πιο ζεστό Φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα…”

Καλημέρα!

Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό Φθινόπωρο στην Ελλάδα; Επιγραμματικά:

Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

H Θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου 1 βαθμό σε σχέση με τα κανονικά.

Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες.

Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.Δεδομένου της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών.

Οι εποχικές προγνώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτες αλλά να αντιμετωπίζονται με μια δόση επιφύλαξης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στερούνται αξίας ή ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον.»