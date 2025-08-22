Καιρός: Πού θα δείξει 40°C σήμερα - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο - Real.gr

Αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων -Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τι ςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά.Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.Τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά όπου θα φθάσει τους 37 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου καιτην Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοπηνησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περόδους πυκνότερες αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο (στην περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων- Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου νεφώσεις μεσποραδικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες μέχρι τομεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος, αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο η μέγιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολικήΣτερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές νότιοι έως 4 μποφόρ. Το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα είναι πυκνότερες και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νότιοι 4. Το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τις πρωινές ώρεςστα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατάτόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τηνΚρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίοέως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως σταανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.