Καιρός: Πού θα εκδηλωθούν σήμερα βροχές και καταιγίδες - Μέχρι τους 21°C η θερμοκρασία - Real.gr

Η αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά. Τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν από τη νύχτα ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια τμήματα του και βαθμιαία και στα υπόλοιπα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.