Καιρός: Ψυχρή εισβολή στη χώρα από την Κυριακή - Δείτε τους χάρτες του meteo - Real.gr

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, μεγάλη πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από την Κυριακή 11/01.

Η πτώση θα γίνει αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα, και σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 10 °C.

Τόσο τη Δευτέρα 12/01 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός (θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών).

Η αλλαγή του καιρού που ξεκινά από αύριο, Κυριακή, σηματοδοτεί πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αρχικά αισθητή στα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Σε πολλές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών, οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν σε μονοψήφια… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 10, 2026

Στις Εικόνες 1 και 2 φαίνονται οι ψυχρές αέριες μάζες (με γαλάζιες/μπλε αποχρώσεις), σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος*, το πρωί του Σαββάτου 10/01 και της Δευτέρας 12/01.

Εικόνα 1. Οι αέριες μάζες σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος, το πρωί του Σαββάτου 10/01

Εικόνα 2. Οι αέριες μάζες σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος, το πρωί και της Δευτέρας 12/01

Οπως αναφέρει το meteo πληροφορίες σε ότι αφορά την κατανομή των χιονοπτώσεων θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων.

*Το ύψος των 1500 μέτρων χρησιμοποιείται για την μελέτη των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο μέρος της ατμόσφαιρας. Η τελική διαμόρφωση της θερμοκρασίας κοντά στο έδαφος εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως π.χ. η παρουσία/απουσία νεφώσεων και φαινόμενων και ο άνεμος.

Πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 12-01-2026

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Πρόγνωση για την Τρίτη 13-01-2026

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.