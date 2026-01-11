Καιρός: Σε εξέλιξη η ψυχρή εισβολή - Πού χιονίζει, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Real.gr

Ραγδαία είναι η επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Κυριακής (11/01), με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά και πεδινά της βόρειας Ελλάδας.

Στα λευκά έχουν ντυθεί αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ σε πολλά σημεία εξαιτίας της κακοκαιρίας η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με αλυσίδες.

Την ίδια ώρα, ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Αλεξανδρούπολη παρασύροντας αυτοκίνητα, δέντρα και τραπεζοκαθίσματα, καθώς οι ριπές του ανέμου έφθαναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Ανεμοστρόβιλος χτύπησε και το Μεσολόγγι αφήνοντας πίσω του μεγάλες καταστροφές. Στην Πάτρα, ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την πόλη, με την θάλασσα να βγαίνει στην στεριά λόγω των ανέμων στην περιοχή του Ρίου. Μεγάλες καταστροφές και στην Τήνο από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ τα πλοία παρέμειναν δεμένα στον Πειραιά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Σε εξέλιξη από τα Βόρεια η ψυχρή εισβολή

Ένα μαγευτικό χιονισμένο τοπίο αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στη Φλώρινα το πρωί της Κυριακής, το οποίο προκάλεσε η έντονη χιονόπτωση. Κατά τις μεσημεριανές ώρες η χιονόπτωση σταμάτησε, ωστόσο το κρύο είναι τσουχτερό και όσο περνούν οι ώρες η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει περισσότερο.

Τα σχολεία αύριο Δευτέρα στους δήμους της Φλώρινας, του Αμυνταίου και των Πρεσπών δεν θα λειτουργήσουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ιδιαίτερα προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν, καθώς τα μηχανήματα αποχιονισμού και οι αλατιέρες δουλεύουν ακατάπαυστα, προκειμένου να διατηρήσουν τα δίκτυα ανοικτά ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα ορεινά τοπικά διαμερίσματα της περιοχής της Φλώρινας, όπως επίσης και στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, το οποίο ξεκίνησε και επίσημα να λειτουργεί με όλες τις πίστες ευρωπαϊκών προδιαγραφών που διαθέτει.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας το Μεσολόγγι

Το πέρασμα της κακοκαιρίας στο Μεσολόγγι ξεκίνησε από το λιμάνι και έφτασε μέχρι την περιοχή Ζέστη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καταστήματα εστίασης, σε ένα σπίτι και στο προαύλιο ενός σχολικού συγκροτήματος.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων ξηλώθηκαν μεταλλικές κατασκευές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μία τσίγκινη πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε, έπεσε πάνω σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στη μέση του δρόμου.

Τέντες και υπόστεγα υποχώρησαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε τραπεζοκαθίσματα, σε ομπρέλες και άλλο εξωτερικό εξοπλισμό των καταστημάτων της λιμενικής ζώνης του Μεσολογγίου. Ζημιές καταγράφηκαν και σε παιδότοπους σε παρακείμενα καταστήματα.

Στα σημεία επιχείρησαν η Πυροσβεστική με τη συνδρομή προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μεσολογγίου και του Λιμενικού Ταμείου της πόλης, απομάκρυναν τα πεσμένα δένδρα και αντικείμενα, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι θαμώνες των καταστημάτων βρίσκονταν στο εσωτερικό τους λόγω της καταρρακτώδης βροχή που έπεφτε εκείνη την ώρα στην λιμενική ζώνη του Μεσολογγίου.

Καταστροφές σε καλλιέργειες στη Ζαχάρω μετά από ανεμοστρόβιλο

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από την περιοχή του Γιαννιτσοχώρι στον δήμο Ζαχάρως, καθώς προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και κηπευτικών καλλιέργειες, ενώ μεγάλες ζημιές έχει υποστεί και το κοιμητήριο της τοπικής κοινότητας.

Επιπλέον, εξαιτίας του ανεμοστρόβιλου Ι. Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν επί της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας ανατράπηκε από τον ανεμοστρόβιλο, χωρίς ευτυχώς η 37χρονη οδηγός να υποστεί σοβαρό τραυματισμό, καθώς κατάφερε παρά το αρχικό σοκ, να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Εντυπωσιακές εικόνες από χιονισμένα τοπία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Η πρόγνωση του καιρού

Η ψυχρή εισβολή έχει ήδη ξεκινήσει, αφού έχει πέσει η θερμοκρασία στα βόρεια και έχουν πέσει χιόνια και σε λίγο πιο χαμηλά υψόμετρα, σε ημιορεινές περιοχές, όπως η πόλη της Φλώρινας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, τις επόμενες ώρες αναμένεται να συνεχιστεί η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Κυριακή το βράδυ αναμένονται αρνητικές θερμοκρασίες σε όλη τη βόρεια χώρα και σε κάποιες περιοχές, όπως η Φλώρινα, να πέσει και πολύ κάτω από το μηδέν, φτάνοντας ακόμα και τους -10 και από τα ξημερώματα ακόμα χαμηλότερα.

Επιπλέον, αναμένονται χιόνια και σε ακόμα χαμηλότερα υψόμετρα. Πιο συγκεκριμένα, από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά τα χιόνια μετατοπίζονται ανατολικότερα και αναμένεται χιονοπτώσεις στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, από το βράδυ κυρίως.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Εύβοια, αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Σκύρος και η Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα αναμένονται χιονοπτώσεις σε ημιορεινές περιοχές, ακόμη και στην Πελοπόννησο, στα ημιορεινά της Κρήτης, ίσως και στα ημιορεινά των Κυκλάδων.

Οι ποσότητες χιονιού που θα πέσουν δεν θα είναι μεγάλες, ενώ το φαινόμενο γενικά θα έχει μικρή διάρκεια.

Στην Αττική φαίνεται ότι δεν θα δούμε χιόνια, παρά μόνο μικρή ποσότητα πιθανότατα στην Πάρνηθα. Ωστόσο, αναμένεται τσουχτερό κρύο.

Η Δευτέρα θα είναι η πιο κρύα μέρα, αλλά το πιο κρύο πρωινό θα είναι το πρωί της Τρίτης που αναμένονται και αρνητικές θερμοκρασίες όχι μόνο στα βόρεια προάστια, αλλά ίσως και στο κέντρο της Αθήνας με το θερμόμετρο να φτάνει τους 0 βαθμούς.

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδω.σε η ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο αναμένονται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα έντονο κύμα ψύχους, ισχυροί βόρειοι άνεμοι και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26) ενω χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).