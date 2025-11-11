Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Real.gr

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια και στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στην Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Θράκη αρχικά νότιοι 4 με 6 οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν από το απόγευμα σε βορειονανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε κυρίως στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά κυρίως τμήματα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία-Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμιαία 6, τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις και μόνο στα νοτιοανατολικά θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.