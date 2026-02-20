Καιρός: Βροχές και καταιγίδες φέρνει η «Broken Squall Line» - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική - Real.gr

Η Broken Squall Line, που δημιουργήθηκε πριν από λίγες ώρες στα δυτικά της χώρας, κατά διαστήματα θα επηρεάζει ολοένα και ανατολικότερες περιοχές, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν τις επόμενες ώρες και την Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ποιες ώρες θα επηρεαστεί η Αττική

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες το λεκανοπέδιο της Αττικής.

«Περίπου από τις 17.00-18.00 έως και τα μεσάνυχτα σήμερα, η Αττική θα επηρεαστεί από κατά περιόδους βροχές και τοπικές καταιγίδες, όμως τα πιο έντονα φαινόμενα θα έχουν σαφώς μικρότερη διάρκεια. Πρώτα θα επηρεαστεί η Δυτική Αττική», γράφει ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του.

«Όπως φαίνεται και από το Doppler X-band, το Μετεωρολογικό Ραντάρ διπλής πόλωσης, που παρέχει χάρτες βροχόπτωσης με υψηλή χωροχρονική ανάλυση (από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), η σχεδόν ανατολική κίνηση του “συστήματος” θα φέρει τα φαινόμενα και στην Αττική», προσθέτει.

Αυτή τη στιγμή, όπως εξηγεί ο Γιάννης Καλλιάνος, υπάρχουν περιοχές στην ευθεία του Ξυλοκάστρου, του Κάτω Διμηνιού, του Βέλου και του Κιάτου Κορινθίας που δέχονται ραγδαιότητες που ξεπερνούν τα 130 mm/hr. «Πιθανότατα σε αυτές τις περιοχές να υπάρχουν και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα», σημειώνει.

Η Broken Squall Line

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε στην Broken Squall Line, 300 χιλιομέτρων, που ήδη δημιουργήθηκε στα δυτικά της χώρας μας.

«”Σπασμένη” Γραμμή Λαίλαπας (Broken Squall Line) δημιουργήθηκε πριν από λίγες ώρες στα Δυτικά της χώρας και κατά διαστήματα θα επηρεάζει ολοένα και ανατολικότερες περιοχές, πιθανότατα διατηρώντας τη μορφή Broken Squall Line -ή και εμφανιζόμενη πιο οριοθετημένη- μέχρι να προσεγγίσει και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα ήταν τοπικά ισχυρά με σαφή γραμμική διάταξη όπως βλέπετε στο βίντεο.

Μάλιστα, σε ευθεία γραμμή, το μήκος της γραμμής λαίλαπας προσέγγισε σχεδόν τα 300 km, διότι το ένα της άκρο βρέθηκε περίπου στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο της άκρο νότια της Ζακύνθου», σημειώνει σε ανάρτησή του

Όπως εξηγεί στη συνέχεια, «η οργάνωση της γραμμής καταιγίδων εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της διάτμησης του ανέμου, της διαθέσιμης αστάθειας και της δυναμικής του ψυχρού ρεύματος, σύμφωνα με τη θεωρία οργανωμένης μεταφοράς. Αυτές οι συνθήκες υπήρχαν, και όταν υπάρχουν, η γραμμική οργάνωση καταιγίδων (σπασμένη η συνεχής) είναι η πιο πιθανή φυσική συνέπεια της ατμοσφαιρικής διαταραχής».

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:

Τσατραφύλλιας: Το πέρασμα του ψυχρού μετώπου από την Αττική θέλει προσοχή

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του σχετικά με τον καιρό τις επόμενες ώρες, σημειώνει πως στην Αττική το «ψυχρό μέτωπο» θα δώσει 25mm βροχής μετά τις 18:00, ενώ ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα.

«Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου από τη δορυφορική… Περίπου 25mm βροχής αναμένεται να αφήσει στην Αττική (μετά τις 18.00) στο πέρασμά του μέσα σε ένα τρίωρο με σχετικά μεγάλες ραγδαιότητες. Θέλει προσοχή».



