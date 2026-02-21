Καιρός: Βροχές και καταιγίδες - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα - Real.gr

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε αρκετές περιοχές και το πρωί του Σαββάτου ήχησε μήνυμα από το 112 στη Λήμνο.

Η ραγδαία επιδείνωση που παρουσίασε ο καιρός από το απόγευμα της Παρασκευής (20/02) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, επισκιάζει το τριήμερο της Αποκριάς αν και το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται με ηλιοφάνεια. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία παρατείνεται ως την Κυριακή.

Στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας, υπήρξε καθίζηση του οδοστρώματος και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ναϊάδων, από το ύψος της οδού Πρωτέως, στο Παλαιό Φάληρο, η οποία και αποκαταστάθηκε. Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην οδό Ήμερου Πεύκου στην περιοχή του Πικερμίου, διεκόπη η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις επόμενες ώρες την Κεντρική και Βόρεια χώρα, όπως και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, βάσει του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, με «πορτοκαλί προειδοποίηση» της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου , μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη .

στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού , μέχρι νωρίς το απόγευμα στα και μέχρι το απόγευμα στην . Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες, αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι – απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, αναμένονται στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές, αναμένονται στην Αττική.

Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά στα 7 μποφόρ.

Την Κυριακή της Αποκριάς, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν στο Ρέθυμνο, αλλά στην Πάτρα και στην Ξάνθη το σκηνικό του καιρού θα είναι βελτιωμένο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές.

Πρόγνωση για Κυριακή 22-02-2026

Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 24-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και αργά τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.