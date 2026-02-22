Καιρός: Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ - Real.gr

Με βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρες ασθενείς βροχοπτώσεις ή καταιγίδες στα δυτικά και κεντρικά της χώρας κυλά η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού. Οι περιοχές όπου αναμένονται βροχοπτώσεις είναι η Πελοπόννησος, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Την Καθαρά Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, όπου θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές το πρωί.

Η εβδομάδα που ακολουθεί αναμένεται να κυλήσει με καλοκαιρία, σηματοδοτώντας μια πιο σταθερή και ήπια καιρική περίοδο μετά από αρκετό διάστημα έντονων φαινομένων.

Πρόγνωση για Κυριακή 22-02-2026

Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 24-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και αργά τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη Θράκη, πρόσκαιρα στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, το νότιο Ιόνιο και τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ βαθμιαία στα κεντρικά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη και στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, πρόσκαιρα στα παράκτια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική Πελοπόννησο και στα νότια τμήματα του Ιονίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, όπου στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί, στα ανατολικά και τα νότια κυρίως παράκτια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ανατολικά. Στη Θράκη από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.