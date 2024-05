Καιρός: «Μίνι καύσωνας» προ των πυλών

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.

Στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς.

Την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία εως 35 βαθμούς.

O Θοδωρής Κολυδάς τόνισε πως θα υπάρξει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, υπογραμμίζοντας ότι την Τρίτη σε κάποιες περιοχές δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και «37άρια».

Ειδικότερα, δήλωσε σε ανάρτηση του:

«Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34°C, την Κυριακή 33-35°C, τη Δευτέρα 34-36°C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37°C. Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει υποχώρηση από τα ΒΔ», αναφέρει σε ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ.

Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα ΒΔ.… pic.twitter.com/owJeW6yGjj