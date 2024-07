Καιρός: Τι θερμοκρασίες θα έχουμε τον Ιούλιο - Η εκτίμηση του Forecast Weather

Το πως είναι ο καιρός τον Ιούλιο ανά πενθήμερο, δημοσίευσε σήμερα το Forecast Weather, τονίζοντας μάλιστα πως οι εκτιμήσεις του για τον Ιούνιο ήταν αρκετά ακριβής.

Σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες τονίζεται πως θα είναι ένας «πολύ θερμός Ιούλιος», που θα είναι κοντά στα ρεκόρ του, με θερμοκρασία σταθερά 2 με 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Forecast Weather:

Αρκετά καλά πήγε η εκτίμησή μας για τον Ιούνιο όσο αφορά τις θερμές αέριες μάζες που παρέμειναν πάνω από την περιοχή μας για πάρα πολλές μέρες. Μάλιστα η ένταση των θερμών εισβολών ήταν ακόμα μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να σημειωθεί ο πιο ζεστός Ιούνιος από το 1900 και μετά που υπάρχουν δεδομένα σε λίγους μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας μας

Όπως ήταν φυσικό και οι βροχές και οι καταιγίδες ήταν αρκετά λιγότερες τελικά καλύπτοντας μόνο τοπικά κάποια τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας με ισχυρά φαινόμενα ενώ στο μεγαλύτερο μέρος ακόμα και αυτων των περιοχών τα φαινόμενα ήταν πολύ λίγα.

Για το υπόλοιπο κομμάτι της χώρας μας ξηρό και πάρα πολύ θερμό χωρίς καθόλου φαινόμενα. Η απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας έφτασε στα ηπειρωτικά τους +3 έως + 5 βαθμούς κελσίου ενώ για τα νησιωτικά τμήματα + 2 έως + 3.

Η πορεία του καιρού ανά πενθήμερο έχει ως εξής:

1 έως 5 Ιουλίου

Αρχικά καύσωνας στα ήπειρωτικά ενώ για ένα διήμερο 4-5 του μήνα θα σημειωθούν αξιόλογα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου. Υψηλές θερμοκρασίες αρχικά έως 37 με 40 βαθμούς κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά θα πέσουν σημαντικά πρόσκαιρα στις 4 και 5 του μήνα .

6 εως 10 Ιουλίου

Καλοκαιρία σε όλη τη χώρα. Θερμοκρασίες έως 33 με 35 βαθμούς κελσίου με σταδιακή άνοδο έως το τέλος της περιόδου στους 37 με 40 .

11 έως 15 Ιουλίου

Καλός καιρός γενικά σε όλη τη χώρα με πιθανότητα κάποιων μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας κάποιες από τις μέρες. Συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίας για την εποχή κατά περιόδους στη χώρα όπως θα ηπειρωτικά θα είναι καθημερινότητα οι 36 με 39 βαθμοί κελσίου όλες τις ημέρες .

16 έως 20 Ιουλίου

Απουσία φαινομένων στις περισσότερες περιοχές της χώρας ενώ κάποια λίγα σποραδικά δεν αποκλείονται για κάποια τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς τις θερμές ώρες της ημέρας. Συνεχίζεται ο πολύ θερμός καιρός σε όλη τη χώρα με τις θερμοκρασίες πάνω από τους 35 βαθμούς κελσίου όλες τις ημέρες και με αρκετά μεγάλη πιθανότητα να πλησιάζουν κάποιες από αυτές τους 37 με 40 .

21 έως 25 Ιουλίου

Απουσία φαινομένων από τις περισσότερες περιοχές της χώρας εκτός από κάποια τμήματα της κεντρικής και βόρειας όπου δεν αποκλείονται λίγα μεμονωμένα τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά. Συνεχίζεται ο θερμός καιρός κατά 2 με 4 βαθμούς κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα .

26 έως 31 Ιουλίου

Γενικά απουσία φαινομένων από τις περισσότερες περιοχές. Μικρή αστάθεια κάποιες από τις μέρες δεν αποκλείεται για ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Το τελευταίο 6ήμερο του μήνα θα τελειώσει με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα κατα 2-4 βαθμούς κελσίου.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι αξιόλογα φαινόμενα κατά τόπους στα ηπειρωτικά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν το πρώτο 6ήμερο του μήνα ενώ στη συνέχεια δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο αξιόλογο επεισόδιο βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Το πιο πιθανό είναι να μη συμπληρωθούν οι κανονικές για την εποχή βροχοπτώσεις σε καμία περιοχή της χώρας απλά σε κάποια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας θα υπάρξει μία ανάσα. Από άποψη θερμοκρασιών φοβάμαι οτι θα έχουμε έναν πολύ θερμό Ιούλιο κοντά στα ρεκόρ του με θερμοκρασία σταθερά 2 με 4 βαθμούς κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.