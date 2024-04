Καιρός: Yψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη - Πότε υποχωρεί το φαινόμενο

H αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Έως και σήμερα Τρίτη πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 02-04-2024 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα οπότε θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Βαθμιαία η σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά όπου θα φτάσει τους 21 με 24 βαθμούς, θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ανατολικά τους 26 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα τις πρωινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες πιο πυκνές. Από το απόγευμα γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-04-2024

Γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει πτώση θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα πελάγη τοπικά 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

«Ρύποι φτάνουν στις κυψέλες των πνευμόνων»

Λόγω της μικρής της διαμέτρου η σκόνη εισβάλει στα πνευμόνια. «Λόγω του μικρού μεγέθους σωματίδια, οι ρύποι περνάνε μέσω των αεροφόρων οδών, φτάνουν πλέον στις κυψελίδες. Είναι σίγουρο για αυτούς ότι αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα από αλλεργίες μέχρι πνευμονοπάθειες… δημιουργεί διάφορα προβλήματα» επισήμανε στην ΕΡΤ η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Ζωή Δεμέστιχα.

Οι έχοντες αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν τη δραστηριότητα τους, να φορούν μάσκα και να επικοινωνήσουν με το γιατρό τους για ενίσχυση της φαρμακευτικής αγωγής.

Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης εξ ορισμού συνδυάζονται με τους θερμούς νότιους ανέμους που ανεβάζουν ασύμμετρα τη θερμοκρασία. Έτσι, ο Απρίλιος φέτος μπήκε με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό τείνει να γίνει κανονικότητα.

«Όλο και περισσότερα τέτοια φαινόμενα αλλά κανείς δεν αποκλείει ότι θα έχουμε και περιόδους που θα έχουμε ακριβώς τα αντίθετα.. Αυτό που ζούμε τώρα οφείλεται σε μια αύξηση κατά +1,3ο C φανταστείτε πως θα είναι τα πράγματα όταν φθάσουμε στο +2ο C ή στο +2,5ο C που είναι αναμενόμενο» σημειώνει ο Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ανδρέας Καζαντζίδης.

Η σκόνη από τη Σαχάρα, εκτός από μέταλλα που περιέχει, κατά το ταξίδι της προς βορά εμπλουτίζεται και με άλλους ρύπους, ίσως και παθογόνα.

«Περνώντας επίσης από τις πόλεις της Βόρειας Αφρικής, η αλήθεια είναι ότι μεταφέρουν και προσροφώντας σωματίδια και ρύπους και από εκείνες τις περιοχές. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια σχετική ανησυχία …για την μεταφορά παθογόνων οργανισμών που πραγματικά δεν ενδημούν στο δικό μας περιβάλλον, είναι ένα θέμα αυτό για να κοιτάξουμε» αναφέρει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Η σκόνη θα αποχωρήσει από την Ελλάδα μέχρι την Τετάρτη, θα επιμείνει όμως περισσότερο στη Κεντρική Ευρώπη.