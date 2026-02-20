Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής - Προσύμφωνο του ΥΠΠΟ με τον συλλέκτη - Real.gr

Οι φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής είναι αυθεντικές, είναι 262 στο σύνολο και τις αγοράζει η Αθήνα, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η μακροσκοπική εξέταση, που έγινε από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα» των φωτογραφιών της συλλογής Χόιερ ενώ έκανε γνωστό ότι «υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Αναλυτικά η δήλωση της υπουργού:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

