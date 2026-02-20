Καισαριανή: Αυθεντική η συλλογή Χόιερ – Το παρασκήνιο της συμφωνίας και τα επόμενα βήματα - Real.gr

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες αγωνιστές στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 κρίθηκαν αυθεντικές από εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από μακροσκοπική εξέταση της λεγόμενης «Συλλογής Χόιερ». Η συλλογή, που ανήκει σε Βέλγο συλλέκτη, περιλαμβάνει συνολικά 262 φωτογραφικά ντοκουμέντα από την περίοδο 1943-1944, τραβηγμένα από Γερμανό υπολοχαγό της Βέρμαχτ.

Μετά την επιβεβαίωση της γνησιότητας, υπογράφηκε προσύμφωνο μεταξύ του ελληνικού κράτους και του συλλέκτη για την απόκτηση του υλικού, ενώ οι φωτογραφίες αποσύρθηκαν από διαδικτυακή δημοπρασία στο eBay. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη Γάνδη και διήρκεσαν έξι ώρες.

Οι φωτογραφίες χαρακτηρίστηκαν «μνημείο» από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων, καθώς αποτελούν πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια. Παράλληλα, συγγενείς εκτελεσθέντων μίλησαν με συγκίνηση για τη σημασία της διατήρησης αυτής της ιστορικής μνήμης.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να επιστρέψουν επίσημα τα ιστορικά ντοκουμέντα στην Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αμέσως μετά τη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κ. ντε Κράνε εμφανίστηκε ανακουφισμένος, τονίζοντας: «Είμαι χαρούμενος που οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν. Καταλήξαμε σε συμφωνία και δεν επιθυμώ να προβώ σε περαιτέρω δηλώσεις μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συλλέκτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα πιεσμένος από το βάρος της δημοσιότητας, ωστόσο υπήρξε απόλυτα συνεργάσιμος με τις ελληνικές αρχές, αποδεχόμενος την πρόταση για τη διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων.