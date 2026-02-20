«Είμαι ανακουφισμένος»: Οι πρώτες δηλώσεις του Βέλγου συλλέκτη μετά τη συμφωνία για τις 262 φωτογραφίες - Real.gr

Quantcast
«Είμαι ανακουφισμένος»: Οι πρώτες δηλώσεις του Βέλγου συλλέκτη μετά τη συμφωνία για τις 262 φωτογραφίες

17:41, 20/02/2026
Την ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση της υπόθεσης εξέφρασε ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράενε, μετά την επίσημη πιστοποίηση της αυθεντικότητας της συλλογής του. Πρόκειται για ένα σπάνιο σύνολο 262 φωτογραφιών που αποτυπώνουν την Ελλάδα της περιόδου 1943-1944 και αποτελούν πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αμέσως μετά τη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κ. ντε Κράνε εμφανίστηκε ανακουφισμένος, τονίζοντας: «Είμαι χαρούμενος που οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν. Καταλήξαμε σε συμφωνία και δεν επιθυμώ να προβώ σε περαιτέρω δηλώσεις μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος».

Όπως γνωστοποίησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, οι δύο πλευρές υπέγραψαν ήδη προσύμφωνο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση απόσυρση των φωτογραφιών από τον ιστότοπο δημοπρασιών όπου είχαν αναρτηθεί.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση, ο συλλέκτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα πιεσμένος από το βάρος της δημοσιότητας, ωστόσο υπήρξε απόλυτα συνεργάσιμος με τις ελληνικές αρχές, αποδεχόμενος την πρόταση για τη διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων.

