Καισαριανή: Στη Γάνδη την Παρασκευή εμπειρογνώμονες - Πάνω από 47.000 αντικείμενα πούλησε ο κάτοχος των φωτογραφιών - Real.gr

Την Παρασκευή αναμένεται να βρεθούν στο Βέλγιο οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού για τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή.

Οι εμπειρογνώμονες αναμένεται να έρθουν σε επαφή με τον Βέλγο κάτοχο φωτογραφιών, ο οποίος απέσυρε τη δημοπρασία με τις 12 φωτογραφίες στο eBay έως ότου γίνει η συνάντηση για να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους.

Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων Belga ανέφερε πως μέχρι τότε ο κάτοχος δήλωσε ότι θα κρατήσει αποστάσεις από το θέμα.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για έναν άνδρα, απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης, που πουλά κυρίως αντικείμενα και έγγραφα που αφορούν το Τρίτο Ράιχ. Φέρεται μάλιστα να έχει πουλήσει περίπου 47.000 αντικείμενα στα χρόνια που δραστηριοποιείται με αυτό το αντικείμενο.

Σύμφωνα με τη φλαμανδική εφημερίδα «Nieuwsblad», οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρίσεων φτάνει τις 1.000 ανά μήνα. Στις επίμαχες φωτογραφίες, ωστόσο, στο eBay κάποιες ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews Radio 105,8, η Λίνα Μενδώνη τόνισε αρχικά ότι το υπουργείο Πολιτισμού κινήθηκε σε πάρα πολύ γρήγορους χρόνους και πως το χθεσινό δελτίο Τύπου ανέδειξε όλα όσα μπορούν να γίνουν.

«Είναι μία υπόθεση η οποία προφανώς μας απασχολεί με τον πιο σοβαρό τρόπο. Υπάρχουν νομικές ιδιαιτερότητες. Οι άνθρωποί μας, οι άνθρωποι του υπουργείου Πολιτισμού, θα πάνε τις επόμενες 2-3 μέρες στη Γάνδη, στο Βέλγιο, από κει και πέρα θα μπορέσουμε να πούμε κάτι περισσότερο» είπε η υπουργός Πολιτισμού.