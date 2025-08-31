Καισαριανή: Συνελήφθησαν 49χρονος και 26χρονη για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν 2,5 κιλά κάνναβης και ένα πιστόλι - Real.gr

Συνελήφθησαν στις 28/8 στην Καισαριανή ένας 49χρονος και μια 26χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καισαριανής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους ακινητοποίησαν ενώ στην κατοχή τους καθώς και εντός τσιμεντένιου κτίσματος σε παρακείμενο πάρκο της οικίας τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σε έλεγχο που έγινε στη συνέχεια στην οικία τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 2 κιλά και 782 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, πιστόλι, καθώς και περίστροφο-ρέπλικα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.