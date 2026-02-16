«Κατανοώ πλήρως τον ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα» - Τι λέει ο Βέλγος συλλέκτης για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή - Real.gr

«Ανοιχτός σε διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές» δήλωσε ο Βέλγος συλλέκτης.

Αποσύρθηκαν οι φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 από τη δημοπρασία του eBay.

Η ιστοσελίδα «Crain’s Militaria» δημοσίευσε τις ιστορικές εικόνες και ο Βέλγος συλλέκτης – κάτοχός τους εξήγησε τον λόγο της απόφασής του να διακόψει τη δημοπρασία.

Σε δήλωσή του, τονίζει μεταξύ άλλων ότι «το πρωί αποφάσισα προσωπικά να διακόψω τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν στις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής. Κατανοώ πλήρως τον ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα που έχουν οι εν λόγω φωτογραφίες και σοκαρίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από το ζήτημα αυτό μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το θέμα εργαλειοποιείται και πολιτικά».

Ο ίδιος αναφέρει ότι «μετά την έντονη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών, επικοινώνησε μεγάλος αριθμός ιδιωτών συλλεκτών μαζί μου, εκφράζοντας ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Παρότι εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση σχετικά με την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές Αρχές σχετικά με το μέλλον του υλικού αυτού.

Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και το νόμιμο ιδιοκτησιακό μου δικαίωμα επί των φωτογραφιών και να τύχει της δέουσας μεταχείρισης. Εικόνες που έχουν τεχνητά αλλοιωθεί, αφαιρώντας την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, έχουν διαδοθεί ευρέως, παραμορφώνοντας ακόμη και πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας αχρείαστη συζήτηση σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών».

Και καταλήγει: «Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, για τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς μου και για την τιμή στην επιθυμία μου να μην προβώ σε περαιτέρω δηλώσεις ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης».

Σημειώνεται ότι ο Βέλγος είναι διαχειριστής της ιστοσελίδας Crain’s Militaria, με έδρα τη Γάνδη, που ιδρύθηκε το 2015 και «πλέον διαθέτει 20ετή εμπειρία στη συλλογή στρατιωτικών αντικειμένων»

«Με εξειδίκευση σε στρατιωτικές φωτογραφίες, έγγραφα και λοιπά είδη του Γ’ Ράιχ, αποτελεί μια αξιόπιστη πλατφόρμα αγορών για όσους έχουν ιστορικό ενδιαφέρον για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ιστορία γενικότερα» αναφέρεται στην περιγραφή της ιστοσελίδας.

Πηγή: Enikos.gr