Κακοκαιρία «Adel»: Ποιοι δρόμοι της Αττικής είναι στο «κόκκινο» - LIVE η κίνηση - Real.gr

Η έντονη βροχόπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο λεκανοπέδιο έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Προβλήματα αντιμετώπιζαν νωρίς το πρωί οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας όπως φαίνεται και στις εικόνες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Αιγάλεω και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας στον άξονα Μαρούσι-Αμπελόκηποι, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

