Κακοκαιρία «Adel»: Σπίτια «κρέμονται» στον αέρα στα Τζουμέρκα - Μετράει «πληγές» η Κέρκυρα - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Δύσκολη είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα λόγω της μεγάλης κατολίσθησης που προκάλεσε η κακοκαιρία «Adel».

Στα Τζουμέρκα όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, σημειώνονται από χθες νέες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη, μέσα στο χωριό Άγναντα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, διαμορφώνοντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα στις κατοικίες της περιοχής.

Η επόμενη ημέρα των έντονων καιρικων φαινομένων που έπληξαν χθες το βράδυ την Κεντρική Κέρκυρα, βρίσκει το νησί να προσπαθεί να κλείσει πληγές και να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Έπειτα από ολονύκτιες προσπάθειες στον Ποταμό για τον καθαρισμό της κοίτης από τα φερτά υλικά του ποταμιού της περιοχής, η στάθμη του νερού που προκάλεσε πλημμύρες έπεσε.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου στα κεντρικά του νησιού παρατηρούνται καταπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις. Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν για τον καθαρισμό των δρόμων.

Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο.

Βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης καταγράφονται σε μέρη των περιοχών Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμός, Πετάλεια. Οι ζημιές προέρχονται κυρίως από πτώσεις δένδρων πάνω στα καλώδια του δικτύου.

Ζάκυνθος: Χωρίς προβλήματα το νησί από την κακοκαιρία – Σε επιφυλακή οι αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη Ζάκυνθο με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, γεγονός που οδήγησε στη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ζακύνθου.

Παρά την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν καταγράφηκαν προβλήματα στο νησί, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Καποδίστριας, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων καθώς και τα Σώματα Ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτενής αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για αυξημένη επιτήρηση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως ρέματα, γεφύρια, αγροτικούς δρόμους και σημεία όπου έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα κατολισθήσεων ή υπερχείλισης στο παρελθόν. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, το Λιμεναρχείο και την Περιφέρεια, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε κάθε πιθανό περιστατικό.