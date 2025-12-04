Κακοκαιρία Byron: Δικαίωμα έξτρα άδειας για τους δημόσιους υπαλλήλους λόγω δυσμενών συνθηκών - Real.gr

Quantcast
Κακοκαιρία Byron: Δικαίωμα έξτρα άδειας για τους δημόσιους υπαλλήλους λόγω δυσμενών συνθηκών

18:39, 04/12/2025
Ανακοίνωση για τη Λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών την 5η/12/2025 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζοντας ότι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορέσουν να προσέλθουν αύριο στην υπηρεσία είναι δικαιολογημένως απόντες καθώς μπορούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να κάνουν χρήση αδείας. Από αυτή εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου:

Κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.».
Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τα ως άνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των οτα α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

