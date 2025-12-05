Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης - Real.gr

Η κακοκαιρία Byron πλήττει τη χώρα προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και εγκλωβισμούς σε πολλές περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου. Ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι πλημμύρισαν και οδηγοί εγκλωβίστηκαν.

Όπως αναφέρεται από την Πυροσβεστική τις τελευταίες ώρες οι περισσότερες κλήσεις αφορούν περιοχές της Δυτικής Αττικής (Μάνδρα, Νέα Πέραμο, Μέγαρα) του δήμου Αχαρνών, ενώ χθες προβλήματα εντοπίζονταν σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Πειραιά, νότια προάστια και δήμο Αθηναίων.

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν τα ξημερώματα σε κατοίκους στη Μάνδρα και στα Μέγαρα καλώντας τους να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων και να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Διαδοχικά μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν από χθες το πρωί σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας: Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, Πιερία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες.

Δραματικές στιγμές έζησε η γυναίκα που εγκλωβίστηκε στο όχημά της χθες το βράδυ στη Νέα Πέραμο.

Στην Ελευσίνα υπάρχει ανησυχία για τυχόν υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου.

Οι δρόμοι της Νέας Περάμου έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με νερά να εισχωρούν σε αυλές και σπίτια.

Η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου έχει κλείσει λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών. Οι αρχές απέστειλαν μήνυμα 112, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν από υπόγεια και ισόγεια σε υψηλότερους ορόφους. Κάποιοι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους παρά τον κίνδυνο, ενώ η Πυροσβεστική προσπαθεί να απεγκλωβίσει εγκλωβισμένους, μεταξύ των οποίων μια έγκυος και ηλικιωμένοι. Ακόμη και το κοιμητήριο της περιοχής έχει πλημμυρίσει, με βάρκες να χρησιμοποιούνται για διάσωση.

Λούτσα Φοινικούντας

Η υπερχείλιση του ποταμού από τον Γριζόκαμπο προκάλεσε πλημμύρες σε κατοικίες και καταλύματα. Τρεις πολίτες εγκλωβίστηκαν, ανάμεσά τους δύο Γερμανοί τουρίστες, δύο Ούγγροι και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Οδικά δίκτυα έχουν πλημμυρίσει, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε μετακινήσεις και ασφάλεια.

Ανατολική Μάνη – Ευρώτας

Η έντονη βροχόπτωση μετατρέπει δρόμους σε χειμάρρους, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και οχήματα. Κλειστοί δρόμοι περιλαμβάνουν τη διαδρομή Σπάρτη – Σκάλα (Στεφανιά) και Σπάρτη -Γύθειο (Βασιλάκι), ενώ ποτάμια λάσπης έχουν παρασύρει αυτοκίνητα και προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο χωριό Πλάτανος σημειώθηκαν πολλές ζημιές με χείμαρρους να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Πιερία

Το κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Πιερία με το 112 να ηχεί προειδοποιώντας τους κατοίκους να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους καθώς πολλά ρέματα έχουν υπερχειλίσει.

Σε κλοιό κακοκαιρίας Τρίκαλα και Καρδίτσα – Ήχησε το 112

Ισχυρά και επικίνδυνα φαινόμενα πλήττουν τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Το πρωί της Παρασκευής εστάλη στους κατοίκους μήνυμα από το 112 ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Κόκκινος συναγερμός στη Φθιώτιδα

Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη τη Φθιώτιδα, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ώρες.

Στις 9.00 το πρωί εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, στο οποίο οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από σήμερα έως και αύριο το πρωί, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα.

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική – Πού έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία

1) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

4) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

6) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

7) Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

8) Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση

9) Βόρειος παράδρομος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου από το 38χλμ έως το έως το 34χλμ στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

10) Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Αντίθετα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους:

1) Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως το ύψος της Α. Παπανδρέου στην περιοχή της Γλυφάδας

2) Λ. Αθηνών από το ύψος της εξόδου στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού- Σκαραμαγκα

3) Οδός Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια

4) Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού

Τέλος, στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Κλειστά σχολεία

Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής παρέμειναν κλειστά σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ ανάλογες αποφάσεις λήφθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Κακοκαιρία Byron: Σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας κυρίως θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025), ενώ σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοπόννησου θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία (κυρίως στο νομό Λάρισας και Μαγνησίας), τις Σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από Χίο και νοτιότερα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα νότια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (και κυρίως στη Χαλκιδική, την Πιερία και την Ημαθία), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-12-2025

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-12-2025

Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μόνο στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, πλην της Εύβοιας, των Κυκλάδων και κυρίως της Κρήτης, όπου αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξόλογη μεταβολή.