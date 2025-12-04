Κακοκαιρία Byron: Έντονα τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Ήχησε το 112 - Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο & εικόνες - Real.gr

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην Αττική με την κακοκαιρία Byron να πλήττει ολόκληρη την χώρα.

Σε πολλά σημεία της πόλης καταγράφονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Νωρίτερα, ήχησε το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της Αττικής να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Αττικής. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025



Πολλά προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.





Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στη Μάνδρα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κεραυνοί πάνω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα:



Η πυροσβεστική έχει λάβει 41 κλήσεις. Οι 34 αφορούν σε αντλήσεις νερών από πλημμυρισμένα, κυρίως, υπόγεια. Τρεις για κοπές δέντρων και τέσσερις για μεταφορές ατόμων που βρίσκονται σε σημεία που έχουν πλημμυρίσει και δεν μπορούν να μετακινηθούν.