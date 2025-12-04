Κακοκαιρία Byron: Έντονα τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Ήχησε το 112 - Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο & εικόνες - Real.gr

Σε πολλά σημεία της πόλης καταγράφονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.
Νωρίτερα, ήχησε το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της Αττικής να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Αττικής. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
Πολλά προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Στη Μάνδρα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Κεραυνοί πάνω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα:
Η πυροσβεστική έχει λάβει 41 κλήσεις. Οι 34 αφορούν σε αντλήσεις νερών από πλημμυρισμένα, κυρίως, υπόγεια. Τρεις για κοπές δέντρων και τέσσερις για μεταφορές ατόμων που βρίσκονται σε σημεία που έχουν πλημμυρίσει και δεν μπορούν να μετακινηθούν.
90 κλήσεις στην Πυροσβεστική
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 90 κλήσεις εκ των οποίων 4 αφορούν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Επίσης, περισσότερες από 30 κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων και 3 για κοπές δέντρων, ενώ, όπως αναφέρεται από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αναμένεται να αυξηθούν.
Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.
Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.
Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς.
Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν.
Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες την Παρασκευή
Μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους αύριο (Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου) όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, συνιστά το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση αναφέρει: Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.».
Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.
Τέλος, τα παραπάνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των οτα α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.
Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα