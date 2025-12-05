Κακοκαιρία Byron: Έπεσε κομμάτι μπαλκονιού από τη σφοδρή βροχόπτωση στη Χαλκίδα - Ανδρας γλίτωσε στο παρά πέντε - Real.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκίδα, την ώρα που η κακοκαιρία Byron «χτυπά» με ένταση πολλές περιοχές της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναγνώστη του evima.gr, σε κεντρικό σημείο της οδού Αβάντων αποκολλήθηκε ξαφνικά κομμάτι από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Το τσιμεντένιο τμήμα έπεσε στο έδαφος ακριβώς τη στιγμή που διερχόταν από κάτω ένας άνδρας, ο οποίος γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε.

«Αν έπεφτε πάνω του, θα μιλούσαμε για τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ίδιο μέσο, περαστικός από το σημείο. Η ισχυρή κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες έχει προκαλέσει ήδη πολλά προβλήματα στην Εύβοια, με τους δυνατούς ανέμους και τις συνεχείς βροχοπτώσεις να επιβαρύνουν επικίνδυνα παλαιά κτίρια και υποδομές.

Οπως δήλωσε στο evima.gr ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού, Λουκάς Μούτσελος, η υπηρεσία δέχθηκε κλήση από τον δήμαρχο Ερέτριας Νίκο Γουρνή για περιοχή που έχει πλημμυρίσει στην Ερέτρια. Στην περιοχή αυτή όπως είπε ο δήμαρχος έχουν πλημμυρίσει επιχειρήσεις και σπίτια από την έντονη βροχόπτωση. Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ξεκινήσουν την άντληση υδάτων.

Ωστόσο στο σημείο βρίσκονται και εθελοντές του συλλόγου fetesclub4x4 και βοηθούν στην άντληση των υδάτων.