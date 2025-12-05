Kακοκαιρία Byron: Μηνύματα 112 σε πολλές περιοχές - Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - LIVE ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας "BYRON" που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Στην Αττική από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αρκετά έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Μήνυμα 112 να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στάλθηκε στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, το οποίο αναμένεται να βρίσκεται στη δίνη έντονων καταιγίδων μέχρι και το μεσημέρι, αλλά και σε Μέγαρα, Μάνδρα και Νέα Πέραμο όπου υπάρχουν πλημμύρες.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων. Επιπλέον, η Πυροσβεστική έχει κληθεί για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, κυρίως λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων τους στους δρόμους.

Προειδοποιητικά sms για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έλαβαν και οι κάτοικοι σε Κεντρική Μακεδονία, Μεσσηνία, Λακωνία, Θεσσαλία, Μαγνησία, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα.

Κλειστοί δρόμοι

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1) Νέα Εθνική Οδός από τα διόδια Ελευσίνας μέχρι το 32χλμ προς Κόρινθο και παλιά Εθνική Οδός από τα διυλιστήρια μέχρι το 41χλμ προς Κόρινθο

2) Επαρχιακή Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

3) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας.

4) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

5) Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α. Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

6) Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος της Λεωφόρου Σχιστού-Σκαραμαγκά έως την περιφερειακή Αιγάλεω.

Προβλήματα παρουσιάζονται στην Πειραιώς από Χαμοστέρνας ως Π. Ράλλη προς Αθήνα κ στη Συγγρού στο ύψος Φιξ.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 22.00 καταγράφηκαν στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, πέντε περιοχές κατέγραψαν ύψη βροχής άνω των 100 χιλιοστών. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00, σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, στο Γκάζι καταγράφηκαν 62 mm μέχρι τις 22:00 της Πέμπτης 04/12.

Ειδικότερα στη Λακωνία, οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Live Χάρτης

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία, καθώς φαίνεται ότι η αυριανή μέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Η κακοκαιρία έγινε αισθητή από τις απογευματινές ώρες, καθώς ήδη στη Δυτική Αττική φθάσαμε τα 70 με 90 χιλιοστά βροχής λόγω των καταιγίδων, ενώ στο Δίο της Πιερίας με τις δυνατές βροχές – χωρίς καταιγίδες ξεπεράσαμε ακόμη και τα 100 χιλιοστά. Και έρχονται ακόμη περισσότερα το επόμενο 24ωρο.

Τέσσερις είναι οι ευρείες περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Η κεντρική Μακεδονία , η Θεσσαλία και οι Σποράδες ,

, η και οι , Το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ,

και τα , Η Αττική, η Εύβοια , η ανατολική Πελοπόννησος ,

η , η , και η Νότια Πελοπόννησος και Κρήτη.

Αυτή είναι η περιοχή που θα επηρεαστεί κυρίως από τα ξημερώματα μέχρι και το τέλος της ημέρας όπου και εκεί οι ισχυροί νοτιάδες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρωθεί και τις επόμενες ώρες αναμένονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση μέσα στην ημέρα του Σαββάτου.

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση για την Αττική αργότερα, με τα πιο έντονα φαινόμενα πιθανότατα να σημειώνονται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και σε όλο το Αιγαίο. Σε περιοχές όπως η Πιερία, η Ανατολική Θεσσαλία, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, καθώς οι άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν τα 8–9 μποφόρ μπορούν να προκαλέσουν «κύματα θύελλας» προς τις παράκτιες ζώνες. Η Ρόδος έχει ήδη δεχθεί ισχυρά φαινόμενα, ειδικά στην περιοχή της Λίνδου, και αναμένεται συνέχεια.

Η βελτίωση του καιρού θα έρθει σταδιακά από την Κυριακή, με υπολείμματα καταιγίδων στο Αιγαίο.

Το σίγουρο, όπως τονίζεται, είναι ότι οι πολίτες πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Κεφαλογιάννης: «Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας» – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Αυξημένη προσοχή καθώς «η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι από την Τετάρτη, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο. Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς. Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις. Σημειώνεται ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν.